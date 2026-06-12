Ni Gilberto Mora ni Kendry Páez: estrella de Argentina elige al mejor jugador joven del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ cuenta con mucho talento joven impulsado por Gilberto Mora, el futbolista de menor edad que disputa la justa veraniega. Todos los focos están puestos sobre el mediocampista mexicano, quien tuvo su primera aparición mundialista en el debut de México contra Sudáfrica. Sin embargo, para la estrella Rodrigo De Paul, el jugador joven a seguir será otro.

La cuenta oficial del Inter Miami, club al que pertenece el mediocampista argentino, compartió una publicación de De Paul contestando una serie de preguntas referidas a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, a días del debut de la Selección de Argentina en el torneo. Una de las consultas abordó el tema sobre quién será el jugador joven a seguir durante la competición y su respuesta sorprendió: “Me voy a quedar con un argentino, Nico Paz”.

Entre recuerdos y el próximo desafío. Listos para que comience el Mundial! 🏆 pic.twitter.com/PwIQ85eohv — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 11, 2026

Quién es Nico Paz, la joya de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Nico Paz llega a la justa veraniega como una de las caras nuevas más interesantes de la ‘Albiceleste’. Tiene 21 años, nació en Santa Cruz de Tenerife (España), es zurdo, mide cerca de 1.85 m y juega como mediapunta en el Como 1907 de Italia.

Aunque se formó en el Real Madrid y todavía aparece ligado a un posible regreso por su proyección, su explosión llegó en la Serie A. Según el sitio especializado Transfermarkt, su carta está tasada en 80 millones de euros, una cifra que refleja el salto que dio en Europa.

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Su temporada 2025-26 fue el gran argumento para meterse en la lista de Lionel Scaloni. FIFA lo incluyó entre los wonderkids del Mundial y destacó sus condiciones principales: creatividad, visión, conducción, control del ritmo y llegada al gol.

Cómo llega Nico Paz con Argentina

Nico Paz ya tiene recorrido en la Selección. Debutó con la mayor el 15 de octubre de 2024 ante Bolivia, en Eliminatorias, y en ese partido dio una asistencia a Lionel Messi. FIFA también remarca ese debut como parte de su crecimiento internacional.

Nico Paz, jugador de Argentina|Crédito: @AFASeleccionEN / X

Para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Argentina llega como campeona defensora y con una base fuerte del ciclo de Scaloni. La lista mantiene varios campeones de Qatar 2022, pero suma nombres jóvenes como Nico Paz, Valentín Barco y Giuliano Simeone.

Su desafío será ganarse minutos en una zona de mucha competencia. Tiene por delante a Messi, Julián, Lautaro y Almada en la estructura ofensiva. Aun así, su perfil lo convierte en un recurso valioso: puede jugar detrás del nueve, como interior ofensivo o como enlace para cambiar el ritmo de un partido.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.