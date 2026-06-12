Argentina recupera a la pieza más importante de su equipo a solo días del debut del Mundial 2026

La Selección de Argentina se prepara para afrontar su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y Lionel Scaloni recuperaría a uno de sus jugadores más importantes. La ‘Albiceleste’ jugará su primer partido del certamen contra Argelia el próximo martes 16 de junio y una de las dudas constantes que tenía el cuerpo técnico del cuadro sudamericano era la portería.

Si bien es cierto que Emiliano “Dibu” Martínez es titular indiscutible bajo los tres palos, el arquero del Aston Villa arrastraba una lesión en una de sus manos por haber sufrido una fractura durante la entrada en calor de la final de la UEFA Europa League entre los ‘Villanos’ y el Friburgo de Alemania. Pese a dicho percance, el guardameta llegaría en condiciones para el debut ante los africanos.

Dibu Martínez sería titular con Argentina en el debut mundialista

A pesar de la lesión, el guardameta argentino no fue intervenido quirúrgicamente debido a la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, motivo el cual ralentizó su recuperación. De esta manera, el Dibu Martínez se sumó a la concentración de Argentina con vendaje en su dedo fracturado y durante los entrenamientos realizó ejercicios con los pies o practicando con una sola mano.

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Poco a poco, su hueso se fue soldando y fue hasta el jueves que tomaron la decisión de retirar el yeso de su mano para colocar un apósito en el dedo. A partir de allí, las exigencias fueron aumentando hasta que logró entrenar con guantes en ambas manos. Si bien es cierto que al principio mostró signos de molestias, el arquero logró adaptarse y todo indicaría que estará desde el arranque contra Argelia.

De acuerdo a la información que compartió el medio argentino TyC Sports, Martínez llegará al estreno 27 días después de haber sufrido la lesión en su dedo. El guardameta hará un esfuerzo para poder estar presente bajo los tres palos de Argentina y así defender el título de campeón que logró obtener en Qatar 2022 cuatro años atrás.

La importancia de Emiliano Martínez en Argentina

El Dibu se volvió una pieza clave para Argentina por su seguridad en momentos límite. Fue decisivo en la Copa América 2021, el Mundial Qatar 2022 y la Copa América 2024. Sus atajadas en penales y su personalidad cambiaron la confianza del equipo en partidos cerrados.

Su importancia también va más allá de lo deportivo. El Dibu representa carácter, liderazgo y conexión con la gente. Pasó de ser una duda en el arco a convertirse en un símbolo de la era más ganadora de la Selección Argentina junto a Lionel Messi, Scaloni y una generación histórica.

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