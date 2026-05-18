OFICIAL: Horarios definidos para la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

La Liga BBVA MX ha hecho oficiales los días y horarios en los que se disputará la final del Torneo Clausura 2026. Cruz Azul y Pumas de la UNAM protagonizarán una de las finales más apasionantes de los últimos años, un choque de alta tensión entre dos de los llamados "cuatro grandes" del futbol mexicano.

¡Semifinal de locura en C.U.! Pumas vs Pachuca dejó drama hasta el final

La batalla por el título arrancará a mitad de semana. El partido de ida se llevará a cabo el próximo jueves 21 de mayo a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. En este primer capítulo, Cruz Azul fungirá como local en busca de dar el primer golpe táctico y asegurar una ventaja que los acerque a su anhelada décima estrella de la mano de Joel Huiqui.

El desenlace de esta historia y la entrega del trofeo liguero se vivirán el fin de semana. El partido de vuelta se jugará el domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, comenzando a las 19:00 horas. La escuadra universitaria, dirigida por Efraín Juárez, se ganó el derecho de cerrar la serie en su cancha tras culminar la fase regular en la cima de la tabla general, una condición que buscarán hacer valer ante su fiel afición en Ciudad Universitaria para romper una sequía de 15 años sin levantar la copa.

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Agenda de la Gran Final (Horarios del Centro de México)

Final de Ida: Cruz Azul vs. Pumas | Jueves 21 de mayo, 20:00 horas.

Cruz Azul vs. Pumas | Jueves 21 de mayo, 20:00 horas. Final de Vuelta: Pumas vs. Cruz Azul | Domingo 24 de mayo, 19:00 horas | Estadio Olímpico Universitario.



Ambas instituciones llegan en un momento idóneo. La Máquina demostró solidez al eliminar a las Chivas en una vibrante semifinal, mientras que el conjunto de la UNAM dejó fuera al Pachuca apelando a la garra que los caracteriza.

