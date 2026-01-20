Nicolás Larcamón hizo una advertencia que ya alertó a todos los aficionados y muchos no lo aceptan

Nicolás Larcamón logró enderezar a Cruz Azul durante las últimas dos jornadas, luego de un debut complicado cayendo ante Club León en el Clausura 2026. Hoy arrastra dos triunfos al hilo y se perfila como uno de los candidatos al título; sin embargo, el entrenador argentino lanzó una advertencia respecto a su plantilla que no cayó muy bien en ciertos aficionados.

Tras la victoria frente a Puebla por la mínima diferencia en la Jornada 3 , Larcamón pasó por conferencia de prensa y afirmó que, de momento, no contempla un once titular fijo para el semestre, tomando en cuenta el calendario ajustado, las salidas recientes y los refuerzos que aún están por llegar. En este contexto, aseguró que habrá rotaciones constantes en el equipo.

Larcamón afirmó que no tiene un once inicial definido en Cruz Azul|Crédito: @nlarcamon / IG

"Este semestre será difícil mantener un 11; vamos a tener que recurrir a la dosificación. Se consumaron las salidas, pero todavía no las llegadas. Teníamos como cometido en estas semanas sacarlas adelante; creo que con estas dos semanas que tenemos por delante vamos a seguir construyendo ese desempeño que en este formato de torneo hay que transitar la fase regular de la mejor forma", compartió en conferencia de prensa.

A través de sus redes sociales, el entrenador de Cruz Azul realizó un pequeño balance de lo que fue el inicio del Clausura 2026 para los cementeros. “Muy buena respuesta de este equipo en un inicio de torneo bien exigente. Arrancamos con más complicaciones de lo habitual, pero confiando muchísimo en nuestro potencial y en todo lo positivo que se nos viene por delante como grupo”, comenzó.

Luego, en ese mismo mensaje, reforzó la idea de proceso y construcción: “Seis puntos importantes para encarar dos semanas con enorme oportunidad de trabajo y evolución”, señaló y finalizó: “Sigamos laburando así, con la misma unión y humildad que lo que se está construyendo en esa nueva etapa nos permite soñar bien en grande, Azules”.

Larcamón ya tiene una base clara

En estas primeras tres jornadas del Clausura 2026, hemos podido deducir que Larcamón tiene una base de jugadores clara. La última línea se ha repetido en los tres partidos: Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Erik Lira. Sin embargo, los cambios se encuentran en el centro del campo y en el ataque. El DT ha rotado con la presencia de Luka Romero o Jeremy Márquez, dos jugadores de diferentes características.

Sin embargo, José Paradela, Agustín Palavecino y Gabriel Fernández parecen ser los futbolistas inamovibles para Larcamón. Cabe destacar que el ‘Toro’ podría perder su lugar con la inminente llegada de Miguel Borja al cuadro cementero.