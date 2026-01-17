Cruz Azul vs Puebla: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 3 del Torneo Clausura 2026, marcador online

El Estadio Cuauhtémoc vivirá un atípico compromiso entre Cruz Azul y la Franja del Puebla. Los celestes fungirán de local en la casa del club poblano en un duelo en el que ambos vienen de sacar las tres unidades. El cuadro dirigido por Nicolás Larcamón parte como favorito con un Miguel Borja que los estará observando, pero los pupilos de Albert Éspigares tratarán de romper la quiniela en esta jornada 3 del Clausura 2026.

