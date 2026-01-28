Nicolás Larcamón tiene una sola estrategia para Liga BBVA MX y Concachampios... espera que le resulte

Luego de ganar la Concachampions 2025, Cruz Azul apuesta al bicampeonato de ese trofeo de la Concacaf y a volver a conquistar el título de la Liga BBVA MX. Con un Clausura 2026 que lo tiene como uno de los grandes animadores, el equipo de Nicolás Larcamón quiere ganarlo todo. El entrenador, en tanto, tomó una decisión compleja, con una sola estrategia.

Mientras que se habla de que el PAOK se llevaría a una estrella de Cruz Azul , el entrenador argentino de 41 años tiene una idea particular para este semestre en el equipo de La Noria. Resulta que Nicolás Larcamón tiene una estrategia clara: tener una plantilla corta, de pocos jugadores, algo que no deja de sorprender pensando en la cantidad de competencias.

Nicolás Larcamón revela el sacrificio que le demanda ser entrenador de Cruz Azul|Crédito: Club de Futbol Cruz Azul / FB

Este tipo de decisiones suelen tomarse para que todos los jugadores del plantel estén cómodos y se sientan importantes para el equipo. Parece que Larcamón quiere lograr esto con Cruz Azul. No obstante, se sabe que es una movida que tiene riesgos por la cantidad de competencias y porque es un año mundialista.

Asimismo, hace un tiempo se conoció que aquellos equipos que afronten la Liguilla lo deberán hacer sin aquellos que sean convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026, sobre todo los mexicanos, puesto que se reunirán un mes antes del inicio de la justa internacional más importante de todas.

Nicolás Larcamón|MexSport

Nicolás Larcamón deberá confiar en los juveniles de Cruz Azul

Al planificar un plantel de 11 titulares y cerca de 6 suplentes que podrían ser verdaderamente importantes en el equipo, automáticamente Larcamón redujo las opciones en la plantilla. En caso de lesiones o de suspensiones, comenzarán los problemas y deberá recurrir a los jóvenes de La Máquina. Es probable que los juveniles tengan un papel fundamental.

A raíz de reducir la cantidad de posibles titulares en la plantilla de Cruz Azul, Larcamón incluyó en la lista de la Concachampions a varios juveniles. De hecho, ahora los cementeros cuentan con más de 13 jugadores nuevos menores de 23 años en el plantel. Seguramente sean las piezas de recambio para esta nueva estrategia del entrenador celeste.

