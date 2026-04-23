Nicolás Larcamón no es el único que se iría de Cruz Azul: crack de 245 millones se despediría

Mientras se habla de que un directivo seguiría los pasos de Nicolás Larcamón y podría dejar Cruz Azul, lo cierto es que la temporada sin éxitos de La Máquina también afectaría directamente a la plantilla de cara al final del Clausura 2026. Pues ahora también se dice que el futbolista más caro de La Noria, un crack tasado en 245 millones de pesos mexicanos, se despediría.

Así como Cruz Azul podría ser sancionado con la quita de puntos tras lo ocurrido ante Querétaro, hay otras noticias negativas para la escuadra celeste. Pues se dio a conocer que Érik Lira podría jugar su último partido en La Máquina este domingo 26 de abril, cuando su equipo se enfrente a Necaxa, cerrando el Clausura 2026. El capitán es pretendido por clubes europeos.

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Todos los caminos apuntan a esto por una razón simple: aunque los ahora dirigidos por Joel Huiqui (tras el despido de Nicolás Larcamón) ya están clasificados a la Liguilla del Clausura 2026, el centrocampista de 25 años será citado por Javier Aguirre con la Selección Nacional de México. Aquellos que disputen la Copa Mundial de la FIFA no jugarán la segunda fase.

¿Qué equipos quieren a Érik Lira, el capitán y figura de Cruz Azul?

A lo largo de este semestre circularon distintos rumores acerca de los equipos que buscan a Érik Lira. Los que más fuerza tomaron han sido: Feyenoord, Benfica, Valencia, Sevilla y Lens. Hay que ver cuál de ellos finalmente termina ofertando por el capitán de los celestes.

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Cabe destacar que, según Transfermarkt, Lira es el jugador más caro de Cruz Azul, con un valor de mercado de 12 millones de euros, equivalente a casi 245 millones de pesos mexicanos).

Los números de Érik Lira en Cruz Azul

Han sido casi 4 años y medio de alegrías y momentos no tan buenos para el pivote que hoy ya tiene 25 años. De acuerdo a las estadísticas que brinda el sitio BeSoccer, los números de Érik Lira jugando en Cruz Azul han sido los siguientes: