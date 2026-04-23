Seguiría los pasos de Nicolás Larcamón: Cruz Azul estaría planeando una nueva baja tras el Clausura 2026

Mientras que Cruz Azul podría ser sancionado con la quita de puntos tras lo ocurrido ante Querétaro, las malas noticias continúan luego del despido de Nicolás Larcamón del puesto de entrenador. Se dice que la directiva estaría planeando una nueva baja tras el Clausura 2026, que seguiría los pasos del DT argentino hacia afuera de La Máquina.

Así como Larcamón elevó un contundente reclamo a la Liga BBVA MX y colaboró en su salida de Cruz Azul, distintos reportes indican que la directiva tampoco estaría contenta con el trabajo realizado por Iván Alonso en estos últimos tiempos en la institución de La Noria.

|Crédito: Club de Futbol Cruz Azul / FB

De acuerdo al periodista Gerardo González, la llamada de atención alcanza a Iván Alonso, ya que existe una molestia hacia su gestión. Las razones son su gasto de 150 millones de dólares en refuerzos, sin resultados. También por intentar resolver todo con el ‘mal uso’ del dinero, comprando jugadores caros. En última instancia, por no proyectar a los canteranos, sino relegarlos.

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El comunicado de Cruz Azul sobre el cambio en la Dirección Técnica

“Hemos decidido finalizar la gestión de Nicolás Larcamón al frente del primer equipo. Se trató de una decisión compleja, porque valoramos el alto profesionalismo y trabajo de su cuerpo técnico”, comienza rezando el comunicado de despido del director técnico argentino de 40 años.

Y aunque el propio comunicado agrega que La Máquina con Larcamón “obtuvo buenos registros estadísticos y episodios de buen futbol”, también sostiene que “existe una inercia negativa en resultados y formas que es inocultable, mismas que han hecho eco en nuestra afición, el mayor activo de la Institución”. Por eso, la directiva decidió escuchar aquellas críticas.

El propio club reconoce que “puede ser una decisión polémica por el momento del campeonato”, han asegurado que se realizó un “análisis profundo y objetivo”, por lo que se intervino de cara a la Liguilla, con el objetivo de “cambiar la tendencia”.

¿Quién es el nuevo entrenador de Cruz Azul?

En ese marco, la directiva expresó en el comunicado: “Hemos determinado nombrar a Joel Huiqui como director técnico interino, quien será acompañado por Sergio Pinto como auxiliar principal, Marco Calvillo como segundo auxiliar y Fernando Ramos como preparador físico, respaldado por Jorge Martinez”.

