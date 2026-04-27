Nicolás Larcamón tenía razón con lo que dijo al irse de Cruz Azul: impacta a todos
La Máquina se convirtió en el mejor equipo de la temporada de la Liga BBVA MX y le dio la razón a su ex entrenador
Cruz Azul empezó una nueva era con Joel Huiqui como entrenador y de gran manera. El equipo cementero goleó por 4-1 a Necaxa en la Jornada 17 del Clausura 2026 y, además de regresar al camino del triunfo tras nueve juegos sin ganar, se coronó como el mejor equipo de la temporada de la Liga BBVA MX. Sin embargo, este resultado final no hizo más que darle la razón a Nicolás Larcamón, su ex entrenador.
El triunfo sobre los Rayos le permitió a La Máquina escalar hacia la primera posición en la tabla anual. Finalizaron la temporada con 68 puntos superando a Toluca, equipo que contaba con el liderato al tener 67 unidades. De esta manera, Cruz Azul se llevó el premio de un millón de dólares que otorga la Liga BBVA MX al mejor equipo de la campaña y que enaltece el trabajo realizado por Larcamón.
"Hoy nos vamos como el equipo con más puntos en toda la temporada, estábamos a cuatro días de ser el mejor equipo de la temporada y de ganar un millón de dólares con lo que eso representa para el club”, era lo que expresaba el entrenador argentino tras dejar las instalaciones de La Noria luego de ser despedido por la directiva de Cruz Azul. Al fin y al cabo, el tiempo le dio la razón.
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La razón por la que Larcamón fue cesado de Cruz Azul
En un comunicado oficial, la institución cementera explicó por qué tomaron la decisión de finalizar el contrato del DT argentino: “Existe una inercia negativa en resultados y formas que es inocultable, mismas que han hecho eco en nuestra afición, el mayor activo de la Institución y cuyas críticas escuchamos”. Así es como Larcamón dejó La Máquina a pesar de haber mantenido al equipo en lo más alto de la tabla anual de la Liga BBVA MX.
Cabe destacar que, pese a la buena temporada en cuanto a puntos, su equipo fue eliminado de la Concacaf Champions Cup en Cuartos de Final a manos de LAFC, uno de los principales motivos que influyeron en la decisión final de la directiva cementera. Ahora Cruz Azul afrontará la Liguilla con el entrenador interino Huiqui, quien le devolvió la expectativa a la afición celeste con su triunfo en el Estadio Banorte.
El balance de Cruz Azul en la temporada 2025-26
Cruz Azul finalizó la temporada de la Liga BBVA MX como el mejor equipo con el siguiente balance:
- Partidos jugados: 34.
- Ganados: 19.
- Empatados: 11.
- Perdidos: 4.
- Goles anotados: 63.
- Goles recibidos: 38
- Efectividad: 67%.