Nicolás Larcamón recibió una noticia emocionante y ahora sí va con todo al Clausura 2026

Cruz Azul busca ser protagonista del Clausura 2026, pero hasta el momento, el equipo no ha presentado caras nuevas. Miguel Borja fue confirmado como nuevo refuerzo , pero aún no es presentado porque su contrato con River Plate no ha llegado a su fin. Sin embargo, Nicolás Larcamón recibió una excelente noticia durante la pretemporada: recuperará a un jugador importante durante el próximo torneo.

Andrés Montaño regresa de su lesión en Cruz Azul

Reportes indican que el mediocampista Andrés Montaño ya recibió el alta médica por parte del cuerpo sanitario del club. Durante estos últimos días, comenzó a realizar algunos trabajos junto a sus compañeros y se estima que en 4 semanas, es decir, un mes aproximadamente, pueda regresar a entrenar con normalidad junto con todo el grupo. De esta manera, el entrenador argentino recuperaría una pieza importante para sumar a su mediocampo.

Cabe destacar que Montaño había padecido una rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos en el mes de mayo de 2025, durante el juego de cuartos de final de la liguilla del Clausura 2025 contra León. De esta manera, están cerca de cumplirse 8 meses desde lo sucedido y el mediocampista creativo se encuentra en la última etapa de recuperación. Desde Cruz Azul lo esperarán con los brazos abiertos.

El talentoso mediocampo que tendrá Cruz Azul en 2026

Con el regreso de Montaño, Larcamón puede estar feliz de tener un mediocampo lleno de técnica y gran habilidad. El mexicano de 23 años se sumará a Charly Rodríguez, Lorenzo Faravelli y José Paradela; además de poder sumar a Agustín Palavecino como posible refuerzo proveniente del Necaxa. Sin lugar a dudas, un centro del campo que podría pelear por cualquier título dentro de la Liga BBVA MX.

Cruz Azul deberá cuidar a Montaño

El cuerpo técnico de La Máquina deberá tener un especial cuidado sobre Montaño, pues las lesiones de este estilo suelen tener una alta probabilidad de recaída. Por esta razón, su regreso debe ser de forma lenta, sin apurar los tiempos para que su vuelta sea de la mejor forma posible sin tener sustos futuros.