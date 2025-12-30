Afición aplaude a este jugador de Cruz Azul que entró caminando al primer entrenamiento y no en auto lujoso

Mientras que Nicolás Larcamón tiene una camioneta muy bonita y suele llegar a las instalaciones de La Noria en ella, hay un jugador de Cruz Azul que fue aplaudido tras llegar caminando al primer entrenamiento en lugar de utilizar un auto lujoso. En estos tiempos lo más común es que los jugadores de futbol tengan vehículos realmente costosos, pero no es el caso suyo.

Así como hay jugadores con colecciones de carros (como Santi Gimenez) , hay otros que deciden manejarse a pie. Curiosamente ese es el caso de Jorge Rodarte, el defensa central de 21 años que llegó desde Mineros de Zacatecas a préstamo y se ganó la confianza de todo Cruz Azul, por lo que ejecutaron su opción de compra.

|MEXSPORT

El ingreso de Jorge Rodarte a los entrenamientos de Cruz Azul

Con la plantilla de Cruz Azul regresando a las instalaciones para prepararse para el Clausura 2026, Rodarte ingresó al predio de La Noria en el medio de aquellos aficionados que esperaban para ver a sus ídolos ingresar. Por eso, aportó saludos, fotos y hasta agradeció por el cariño. Sí, es que los fanáticos aplauden este tipo de comportamientos de los jugadores del club.

Jorge Rodarte se queda en Cruz Azul para el Clausura 2026

Resulta que se confirmó la continuidad de Rodarte en La Máquina. El defensa central de 21 años nacido en Zacatecas continuará por un par de años más en La Noria. Es que Cruz Azul decidió ejercer la opción de compra por el zaguero. De este modo, seguirá con los Cementeros el torneo que viene y otros más.

Rodarte ya ha tenido minutos en el primer equipo de Cruz Azul, aunque generalmente juega en la filial de las inferiores de los Celestes, puesto que aún necesita su adaptación al alto nivel competitivo. Sin embargo, le tienen mucha confianza a futuro.

Los números de Jorge Rodarte en Cruz Azul

Según BeSoccer, estas son las estadísticas de Jorge Rodarte con Cruz Azul: