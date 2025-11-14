Nicolás Larcamón le da toda su confianza a un jugador de solo € 700,000 para que sea el héroe de Cruz Azul

Andrés Gudiño es el jugador que tiene toda la confianza de Nicolás Larcamón, pues está llamado a ser el arquero de la Liguilla del Apertura 2025 y muy probable de todo el Clausura 2026 ante la fractura de tibia de Kevin Mier, quien tardará más de lo esperado en regresar a las canchas . El arquero tiene un precio de 700 mil euros (casi 15 millones de pesos) y se espera que sea el héroe de Cruz Azul.

El guardameta ha respondido cuando se le ha necesitado, prueba de ello, en el duelo contra el América de la jornada 13, cuando saltó a la cancha de titular ante una indisciplina del colombiano. Gudiño disputó un partido oficial después de mucho tiempo, pues en la Fecha FIFA de octubre vio minutos, aunque fue un duelo amistoso, luego de no jugar durante 4 meses .

Club de Futbol Cruz Azul Andrés Gudiño será el portero titular para encarar la Liguilla tras la baja de Kevin Mier

El jugador de 27 años tendrá uno de sus mayores retos y ese es el defender el arco de un conjunto rojiblanco que viene enrachado y que amenaza con echar a Cruz Azul en los Cuartos de Final, que se disputarán del 26 al 30 de noviembre.

Andrés Gudiño, el jugador que tiene la confianza de Nicolás Larcamón

El oriundo de Yucatán inició su carrera con el equipo natal de su ciudad, los Venados de Mérida, donde debutó en el futbol profesional en la extinta Liga de Ascenso. El arquero llamó la atención de Cruz Azul que lo fichó para 2018, aunque con la filial de Hidalgo, a fin de que tomara experiencia.

Andrés se integró formalmente en el primer equipo de la Máquina en verano de 2020 y fue hasta el Apertura 2021 que hizo su debut en la Liga BBVA MX en un partido contra Mazatlán FC. Posteriormente, tuvo un paso por la Liga de Expansión con el Tepatitlán y desde hace 3 años está de fijo en el conjunto celeste.

El rendimiento de Andrés Gudiño con Cruz Azul

El arquero tuvo su oportunidad de brillar tras la salida de José de Jesús Corona de la institución en verano de 2023 y pelar el puesto con Sebastián Jurado, pero poco pudo hacerlo, ya que la directiva fichó un semestre después a Kevin Mier.

Gudiño ha disputado 29 partidos con el primer equipo de Cruz Azul, en los que ha recibido 36 goles y 5 tarjetas, según estadísticas de BeSoccer. El portero ha jugado en las categorías menores a fin de mantenerse en ritmo para cuando le llegara una nueva oportunidad, la cual ahora tiene en sus manos ante la baja de su compañero de posición.