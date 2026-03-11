¿Niño Hamburguesa queda fuera de AAA por agredir a un aficionado?

La polémica se ha hecho presente en la vida del luchador mexicano Iván Flores, mejor conocido en el mundo de la lucha libre como Niño Hamburguesa, luego de tener un altercado con un aficionado que podría marcar de forma importante su carrera.

Actualmente, es uno de los luchadores más conocidos entre los amantes de la lucha libre, su nombre y peculiar forma de moverse sobre el ring, lo han colocado dentro de los reflectores, aunque ahora la polémica se ha hecho presente.

Por medio de redes sociales, ha comenzado a circular un video en donde se puede ver al luchador agredir a un aficionado, claramente se observa como le propina codazos en la cara, situación que ha ocasionado una gran polémica.

¿Cuál fue el motivo de la agresión de Niño Hamburguesa?

De acuerdo a las versiones que se mencionan en redes sociales, la agresión fue provocada, luego de varios insultos del aficionado al luchador, quien había cometido un error en el ring, por lo que recibió varios insultos por el fan en las gradas.

¿Qué va a pasar con el futuro de Niño Hamburguesa en la AAA?

Luego del incidente que protagonizó el luchador mexicano, se ha mencionado que el Niño Hamburguesa habría quedado fuera de la AAA, esto según el portal estadounidense BodySlam. La razón sería, porque desde que la WWE compró a la empresa mexicana, le pidió a sus luchadores que tenían que ser profesionales cuando fueran a funciones independientes.

"Niño Hamburguesa":

Porque informan que fue despedido de AAA tras golpear a un fan en show independiente pic.twitter.com/UAsSpo8jhq — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 11, 2026

Sin embargo, hasta el momento la información no ha sido confirmada de manera oficial, aunque es importante mencionar que es muy raro que una empresa anuncie en sus redes sociales la salida de uno de sus luchadores.

