La SOBRINA de los Kennedy será LUCHADORA en la WWE

El mundo del deporte y el entretenimiento volvió a sorprender con una historia que mezcla política, atletismo y espectáculo. Zoe Hines, sobrina del político estadounidense Robert F. Kennedy Jr., ha firmado oficialmente un contrato con WWE, dando un giro inesperado a su carrera deportiva.

Lo que hace aún más llamativo este caso es que Hines no proviene del mundo de la lucha libre. Durante años destacó como jugadora de softbol en Boston College, donde desarrolló una sólida trayectoria universitaria antes de tomar la decisión de cambiar el diamante por el cuadrilátero.

Ahora, con el respaldo de figuras influyentes dentro del entorno deportivo y político, Zoe Hines inicia su camino dentro de WWE, una de las compañías de entretenimiento deportivo más grandes del mundo.

¿Quién es Zoe Hines, la sobrina de Robert F. Kennedy Jr. que firmó con WWE?

La historia de Zoe Hines combina deporte universitario, tradición familiar y una apuesta personal por abrirse camino en un escenario completamente distinto.

Hines es hija de Rebecca Hines y Laurent Boye, y forma parte indirecta de una de las familias políticas más conocidas de Estados Unidos. Su tía es la actriz Cheryl Hines, esposa de Robert F. Kennedy Jr., actual secretario de Salud en Estados Unidos.

Antes de pensar en la lucha libre, Zoe se destacó como jugadora de softbol en Boston College, donde desarrolló disciplina competitiva y una fuerte mentalidad deportiva. Quienes la conocen aseguran que siempre mostró pasión por el deporte, tanto practicándolo como siguiéndolo de cerca.

Esa afinidad con la actividad física parece correr por la sangre de la familia Kennedy. De hecho, el propio John F. Kennedy, expresidente de Estados Unidos, fue conocido por su entusiasmo por distintas disciplinas deportivas, en especial el futbol americano.

Fue esa mentalidad competitiva la que llevó a Zoe a presentarse el año pasado en una prueba organizada durante SummerSlam, uno de los eventos más importantes de WWE, donde llamó la atención de los reclutadores de la empresa.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

El papel de Linda McMahon y Triple H en la oportunidad de Zoe Hines en WWE

Detrás de la oportunidad que recibió Zoe Hines en WWE también aparece el respaldo de figuras clave dentro de la industria del entretenimiento deportivo.

El propio Robert F. Kennedy Jr. reveló que la empresaria Linda McMahon, histórica figura de la compañía y actual secretaria de Educación en Estados Unidos, tuvo un papel importante en el proceso.

McMahon cofundó WWE junto a su esposo Vince McMahon en 1980 y durante décadas fue una de las principales líderes de la empresa. Su cercanía con la familia Kennedy facilitó que Zoe pudiera mostrar su talento dentro del sistema de desarrollo de la compañía.

A este entorno también se suma Paul Levesque, mejor conocido por los fanáticos como Triple H, actual figura ejecutiva dentro de WWE y parte del Consejo Presidencial sobre Deportes, Fitness y Nutrición.

Con estas conexiones y su propio talento deportivo, Zoe Hines tendrá ahora la oportunidad de demostrar si puede convertirse en una nueva estrella de WWE, algo que sin duda atraerá la atención de los aficionados al deporte y la lucha libre en Estados Unidos.