Lo que no has visto del infernal gol de Allan Saint-Maximin en Club América vs. Club León

Allan Saint-Maximin marcó probablemente el mejor gol de la Jornada 16 del Apertura 2025, el cual fue de mucha ayuda para que el Club América venciera al Club León por 2-0 y asegurar el tercer lugar en la tabla de posiciones de la Liga BBVA MX. Sin embargo, pocos han visto lo que sucedió luego de la celebración del francés con el resto de sus compañeros.

El ex Newcastle United realizó un pequeño baile junto a Brian Rodríguez y, posteriormente, recibió una pamba por parte de los futbolistas suplentes del América por haber marcado gol. Cabe destacar que su anotación frente a la Fiera fue la tercera desde su llegada el Nido de Coapa. Mientras tanto, la directiva de las Águilas define su postura sobre el posible fichaje de James Rodríguez .

Sin embargo, eso no es todo, ya que Saint-Maximin caminó hacia el círculo central y se colocó de rodillas para dar las gracias por el momento vivido en el Estadio Ciudad de los Deportes. Finalmente, el francés se levantó y formando un corazón con sus manos lo enseñó a la grada, realizando una dedicatoria que podría ser hacia la afición del América o su propia familia.

Los números de Allan Saint-Maximin tras su gol ante León

El gol de Saint-Maximin acabó con una serie de críticas hacia el delantero de 28 años, quien arrastraba una sequía goleadora desde el 31 de agosto, cuando América derrotó a Pachuca por 2-0 en la séptima jornada del Apertura 2025. Actualmente, el francés lleva 3 goles anotados y 2 asistencias en 11 partidos jugados, llegando de la mejor manera a los últimos partidos de la fase regular.

Así quedó el América en la tabla de la Liga BBVA MX (actualizada)

Tras la victoria del América frente a León, el equipo de André Jardine escaló hasta la tercera posición del Apertura 2025. Cruz Azul es el único líder con 35 unidades, mientras que Toluca se encuentra en segundo lugar con los mismos puntos que las Águilas, pero con una mayor diferencia de gol que lo coloca por encima. Así está el top 10:

