No hay razones para que se perciba al Mónaco como un equipo malo o injusto: director general de Mónaco, Thiago Scuro sobre el caso de Erik Lira

El director general del equipo Mónaco, Thiago Scuro fue contundente en una conferencia de prensa en la que quiso aclarar todos los inconvenientes que se vivieron en las últimas horas para transferir a dos jugadores Folarin Balogun con el Everton y Lamine Camara con el Chelsea, lo que además truncó el fichaje de Erik Lira con el Cruz Azul, disculpándose también por esa situación, aunque subrayó que en todo esto el Mónaco no es un equipo “malo, injusto o indebido”.

Y es que los medios de comunicación y los aficionados del Mónaco, señalaron al equipo de no realizar los movimientos de forma correcta, de manosear a los jugadores, de generar ilusiones y no considerar los tiempos exactos de fichajes dejándolo todo para las últimas horas de esta ventana de fichajes.

Thiago Scuro, ante los medios, recalcó en una especie de cronología cómo sucedieron los hechos que alejaron al jugador mexicano de las filas del Mónaco.

Transferencias falidas de Folarin Balogun a Everton y Lamine Camara al Chelsea, evitaron llegada de Lira

El CEO del Mónaco explicó que por Balogun tenían un acuerdo con Everton, por lo que el jugador viajó a Liverpool para cerrar el trato considerando los estudios médicos, los cuales no salieron positivos para el equipo de la Premier, sin embargo, los médicos del Mónaco y los del jugador opinaron diferente.

Estando el Everton interesado en el jugador pidió extender las pruebas con lo que una vez superadas no dejaron dudas de firmar el contrato con el jugador, por lo que todas las partes lo hicieron, excepto el propio Balogun quien señaló no estar cómodo con el trato recibido y las sospechas de una mala condición física cuando no había sustento.

Mónaco, entendiendo la situación y la inquietud decidió apoyar el jugador.

Pero en paralelo ocurrían otras dos situaciones, pues por Camara se avanzó en una transferencia al Chelsea cuando el Everton parecía resistir por su compañero.

Chelsea lo quería comprar, pero Mónaco no quería ese acuerdo, cuando la otra transferencia se traba replantean para sí vender a Lamine, sin embargo, cuando los exámenes médicos prosperan cancelan la venta al Chelsea y en esos instantes Balogun dice que no se va y entonces el tiempo se hanía agotado.

Todo esto porque comentó, tenían dos necesidades, liberar una plaza de extranjero y bajar el gasto de pago de salarios, por lo que si no se vendía un jugador, intentaban realizarlo con otro.

Pero al final ninguno de los dos sucedió y cuando Erik Lira tenía las maletas hechas para viajar a Mónaco le tuvieron que decir que siempre no, que no había espacio por el tema de los extranjeros y además en la necesidad de liberar dinero, tampoco se logró.

En Mónaco lamentan haber suspendido fichaje de Lira

El presidente del equipo, no escondió su preocupación por el tema Lira y le dedico algunos minutos a ese fichaje trunco.

"Nos entristeció mucho la situación de Erik Lira (centrocampista de Cruz Azul). El acuerdo estaba listo. El jugador estaba dispuesto a marcharse. Solo quedaba un último paso, pero el acuerdo estaba condicionado a la salida de Balogun, lo que habría liberado una plaza para un jugador extracomunitario en la plantilla".

Nos entristeció mucho la situación de Erik Lira (centrocampista de Cruz Azul). El acuerdo estaba listo. El jugador estaba dispuesto a marcharse. Solo quedaba un último paso, pero el acuerdo estaba condicionado a la salida de Balogun, lo que habría liberado una plaza para un jugador extracomunitario en la plantilla