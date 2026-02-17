NO jugó 1 año por una terrible lesión, regresó a las canchas y fue la estrella en el Chivas vs América

Chivas derrotó 1-0 al América, pero en la categoría Sub-21 empataron a un gol y uno de ellos fue anotado por Carlo Soldati, quien no jugó durante un año por una terrible lesión y tuvo un regreso de película al marcar un golazo de volea, poner a su equipo arriba en el marcador y ser la estrella del Clásico Nacional.

El defensa que brilló en Italia ingresó al terreno de juego en el segundo tiempo y fue al minuto 70 que, en una jugada parada, aprovechó el pase de su compañero para prender el balón y ponerlo en la esquina más lejana del arquero azulcrema. Así fue como explotó Zague tras la derrota de las Águilas contra el Rebaño Sagrado.

Carlo Soldati regresó a las canchas en el Clásico Nacional y se mandó un golazo de volea.|@carlosoldatii

Soldati adelantó al conjunto rojiblanco, pero a 4 minutos del final Andrés Araujo igualó el partido. El futbolista de 20 años tuvo un partido redondo, aunque el “único negrito en el arroz” fue el penal que falló por el punto extra, que se lo terminó llevando América al ganar la tanda por marcador de 3-1.

TE PUEDE INTERESAR:



La terrible lesión de Carlo Soldati

Carlos se formó en las Fuerzas Básicas del Querétaro, pero emigró al futbol europeo para forjarse con el Cagliari de Italia, con el que disputó 21 partidos. Ello llamó la atención de la directiva rojiblanca, que decidió apostar por él y ficharlo en septiembre de 2025.

Lo anterior, pese a que el defensa llevaba bastante tiempo alejado de las canchas tras sufrir una rotura de ligamento cruzado en la rodilla, una lesión terrible para los futbolistas debido a que merman su nivel; incluso puede ser motivo de retiro.

El futuro a corto plazo del jugador de 20 años es que sume minutos y retome tanto confianza como nivel en la Sub-21 y en el Tapatío en la Liga de Expansión MX, con el objetivo de sumarlo al primer equipo y que pruebe en Primera División.