No solo la lesión: Kevin Mier recibe pésima noticia tras su temporada en Cruz Azul

La lesión de Kevin Mier y cómo le quedó la pierna tras la fractura fue tendencia en Cruz Azul, México, Colombia y también en otras latitudes. Sin embargo, no todo termina ahí para el portero colombiano de 25 años, pues resulta que ahora recibió otra pésima noticia: está en uno de los rankings que nadie quiere estar porque demuestra un muy mal nivel.

Resulta que Mier, quien ya tiene sustituto en Cruz Azul , encabeza la lista de los porteros de la Liga BBVA MX con menos goles evitados en el Apertura 2025. Es decir, terminó con muchos más goles en contra de los esperados, una estadística que muchos expertos están considerando para analizar el rendimiento de los guardametas. La Máquina Cementera lo sufrió.

Instagram Kevin Mier / @kevinmier_oficial

Según la métrica recolectada por 365Score, Kevin Mier tiene una estadística de -4.27 goles esperados. Es decir que recibió más tantos de lo que se esperaba. De todos modos, apenas 3 guardametas del Apertura 2025 consiguieron un récord positivo: Keylor Navas en Pumas, Guillermo Allison en Querétaro y Carlos Acevedo en Santos Laguna.

TE PUEDE INTERESAR:



El ránking de los porteros y los goles esperados en la Liga BBVA MX

Kevin Mier (Cruz Azul, 16 partidos): -4.27 xGP.

Ricardo Gutiérrez (Mazatlán, 17 partidos): -4.25 xGP.

Camilo Vargas (Atlas, 15 partidos): -4.09 xGP.

Andrés Sánchez (Atlético San Luis, 16 partidos): -3.58 xGP.

Raúl Rangel (Chivas, 17 partidos): -3.49 xGP.

Óscar García (León, 14 partidos): -3.38 xGP.

Nahuel Guzmán (Tigres, 17 partidos): -2.71 xGP.

Antonio Rodríguez (Tijuana, 17 partidos): -2.37 xGP.

Carlos Moreno (Pachuca, 17 partidos): -2.10 xGP.

Luis Malagón (América, 15 partidos): -1.47 xGP.

Keylor Navas (Pumas, 15 partidos): +0.65 xGP.

Guillermo Allison (Querétaro, 12 partidos): +2.94 xGP.

Carlos Acevedo (Santos, 17 partidos): +1.30 xGP.

¿Cuándo volverá a atajar Kevin Mier en Cruz Azul?

Tras la fractura de tibia por la patada de Adalberto Carrasquilla, todo indica que Kevin Mier necesitará más de los 3 meses de recuperación que habían previsto los médicos inicialmente. De todos modos, ya se sabe que se perderá lo que resta del Apertura 2025 y parte del Clausura 2026 de la Liga MX con Cruz Azul.

