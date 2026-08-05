No solo el título y el premio económico: esta es la clasificación que entrega la Leagues Cup a su campeón

La Leagues Cup 2026 —con calendario completo confirmado— ofrece mucho más que un trofeo al equipo que termine en el primer lugar. Además del incentivo económico, el campeón obtiene una ventaja importante para la siguiente temporada internacional, un premio que puede marcar el rumbo deportivo del club que logre quedarse con el torneo.

El principal beneficio va para el ganador del torneo. Pues el campeón de la Leagues Cup 2026 asegura su clasificación directa a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, evitando disputar las primeras rondas de la competencia regional y acercándose a la pelea por los títulos internacionales.

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¿Qué obtiene el campeón de la Leagues Cup?

El equipo que conquiste la Leagues Cup 2026 recibirá un premio económico y conseguirá el boleto directo a los octavos de final de la Concachampions, una ventaja que le permitirá iniciar el torneo en una fase más avanzada.

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Esa clasificación también representa la posibilidad de competir por un lugar en futuras competencias internacionales, ya que la Copa de Campeones de la Concacaf entrega plazas para el siguiente proceso rumbo al Mundial de Clubes de la FIFA.

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La Leagues Cup también reparte premios económicos

El campeón de la Leagues Cup 2026 recibirá un premio de 2 millones de dólares. El subcampeón recibirá 1 millón de dólares, mientras que el tercer lugar obtendrá 500 mil dólares. A eso se suman incentivos para todos los participantes.

Cada club recibe 100 mil dólares por cada partido disputado. Además, cada victoria otorga un bono adicional de 50 mil dólares, por lo que avanzar de ronda también incrementa los ingresos de las instituciones.

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La clasificación a la Concacaf Champions Cup aumenta el valor del torneo

Los tres mejores equipos de la Leagues Cup obtendrán un lugar en la próxima edición de la Concacaf Champions Cup. Sin embargo, el campeón contará con un beneficio adicional al ingresar directamente a los octavos de final.

Esa diferencia convierte al título en un objetivo todavía más importante para los clubes de la Liga MX y la MLS. Además del reconocimiento deportivo y los premios económicos, el ganador reduce su camino en el principal torneo de clubes de la Concacaf.

