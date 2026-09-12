Noche de UFC en México: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión de las peleas de José Miguel Delgado, Brandon Moreno y más HOY sábado 12 de septiembre; resultado online

Este sábado 12 de septiembre de 2026, el octágono aterriza en territorio arizonense para conmemorar las fiestas patrias de México con la cuarta edición anual de Noche UFC.

La cartelera estelar sufrió un ajuste de última hora tras la baja por lesión de Yair Rodríguez; en su lugar, el mexicano José Miguel Delgado asume el reto de encabezar el evento frente a Jean Silva en una intensa batalla pactada en el peso pluma.

La velada también cuenta con el regreso al cuadrilátero del excampeón mosca Brandon Moreno midiéndose ante Joseph Morales, mientras que Alexa Grasso disputará una eliminatoria titular decisiva frente a Manon Fiorot con la mira puesta en el cinturón de las 125 libras.

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Cartelera Estelar

Pelea estelar (Peso pluma): Jean Silva vs José Miguel Delgado

Jean Silva vs José Miguel Delgado Peso mosca: Brandon Moreno vs Joseph Morales

Brandon Moreno vs Joseph Morales Eliminatoria por el título (Peso mosca femenino): Alexa Grasso vs Manon Fiorot

Alexa Grasso vs Manon Fiorot Peso pesado: Waldo Cortes-Acosta vs Curtis Blaydes

Waldo Cortes-Acosta vs Curtis Blaydes Peso pluma: Tommy McMillen vs Marwan Rahiki

Tommy McMillen vs Marwan Rahiki Peso gallo: David Martínez vs Dan Ige

Presencia mexicana en la función

El contingente tricolor extiende su presencia más allá de las peleas principales. A los reflectores sobre Delgado, Moreno, Grasso y el duro examen de David Martínez frente al experimentado Dan Ige, se suma el talento de la legión mexicana conformada por Edgar Cháirez, Rafa García, Jessie Rosas y Regina Tarín, consolidando una noche diseñada para celebrar el espíritu combativo mexicano dentro de la jaula.

