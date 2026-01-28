Nonito Donaire desafía al tiempo: regresa al ring a los 43 años

Nonito Donaire no conoce el significado de rendirse. A los 43 años, el histórico boxeador filipino fue anunciado oficialmente para regresar al ring el próximo 15 de marzo en Yokohama, Japón, donde enfrentará al japonés Riku Masuda en un combate que puede marcar un nuevo capítulo en su extraordinaria carrera.

El "Filipino Flash" viene de una batalla durísima en diciembre pasado, cuando cayó por decisión muy cerrada ante Seiya Tsutsumi, actual campeón mundial gallo de la AMB.

Aquella pelea, lejos de significar un punto final, encendió nuevamente la ambición de Donaire, quien ahora busca otra oportunidad para romper su propio récord como el campeón mundial más veterano en la división de las 118 libras.

Donaire, se niega a bajar los brazos

La carrera de Nonito Donaire está escrita con letras doradas en la historia del boxeo. Campeón mundial en múltiples divisiones y protagonista de grandes noches, el filipino ha demostrado que la edad es solo un número cuando hay disciplina, experiencia y hambre de gloria.

Su derrota ante Tsutsumi fue tan apretada que muchos consideran que aún tiene el nivel para competir en la élite. Por eso, el combate ante Masuda representa mucho más que una simple pelea: es el primer paso para volver a colocarse en la ruta por un campeonato mundial y desafiar nuevamente los límites del deporte.

Donaire sabe que cada pelea puede ser histórica. Ya logró convertirse en el campeón mundial más longevo del peso gallo, y ahora quiere superarse a sí mismo, algo reservado únicamente para los boxeadores verdaderamente excepcionales.

Una cartelera con título mundial en juego

La función en Yokohama no solo estará marcada por el regreso de Donaire. La cartelera será encabezada por Anthony Olascuaga, quien defenderá su título mundial mosca de la OMB frente al japonés Jukiya Iimura.

Olascuaga buscará consolidarse como campeón en territorio hostil, mientras que Iimura intentará aprovechar el respaldo de su gente para arrebatarle el cinturón. Un duelo que promete intensidad y emoción desde el primer campanazo. La combinación del regreso de una leyenda como Donaire y una pelea de campeonato mundial convierte esta función en una de las más atractivas del calendario boxístico.

El boxeo vuelve a demostrar que las grandes historias no entienden de edades ni fronteras. Nonito Donaire regresa, con el puño firme, la mirada puesta en la historia y el corazón intacto. Porque mientras haya sueños por cumplir, las leyendas nunca se retiran.

