Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Europa League: Así queda el calendario

Todos los partidos serán a partido único.

Europa League
Europa League|

Escrito por: Emilio Espinosa

La temporada 2019-2020 de la Europa League vuelve este miércoles, luego de 5 meses de estar suspendida y solo se jugaron seis de los ocho partidos de ida de los octavos de final.

En estos juegos se tomará en cuenta el marcador global que se mantuvo en el juego de ida, mientras que para los encuentros de Inter vs. Getafe y Sevilla vs. Roma será a partido único. Este sistema de un solo partido también se usará para los cuartos de final y semifinal.

Calendario de la Europa League

Octavos de final: Partidos de vuelta

Miércoles 5 de agosto:

- Copenhague vs. Estambul Başakşehir (Global: 0-1)

- Shakhtar Donetsk vs. Wolfsburgo (Global: 2-1)

- Manchester United vs. LASK (Global: 5-0)

Eliminatoria a partido único:

Inter vs. Getafe (Gelsenkirchen)

Jueves 6 de agosto:

Leverkusen vs. Rangers (Global: 3-1)

Basilea vs. Eintracht Frankfurt (Global: 3-0)

Wolves vs. Olympiacos (Global: 1-1)

Eliminatoria a partido único:

Sevilla vs. Roma (Duisburgo)

Cuartos de final:

Lunes 10 de agosto:

LASK/Manchester United vs. İstanbul Başakşehir/Copenhagen (Colonia)

Inter/Getafe vs. Rangers/Leverkusen (Dusseldorf)

Martes 11 de agosto:

Wolfsburgo/Shakhtar vs. Eintracht Frankfurt/Basilea (Gelsenkirchen)

Olympiacos/Wolves - Sevilla/Roma (Duisburgo)

Semifinales:

Domingo 16 de agosto en Colonia

Ganador cuarto juego de semis vs. Ganador tercer juego de semis

Lunes 17 de agosto en Dusseldorf

Ganador primer juego de semis vs. Ganador segundo juego de semis

Final:

Viernes 21 de agosto en Colonia

Ganador de la primera semifinal vs. Ganador de la segunda semifinal

Emilio Espinosa, sígueme en @EmilioCE_

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP