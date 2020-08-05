Europa League: Así queda el calendario

La temporada 2019-2020 de la Europa League vuelve este miércoles, luego de 5 meses de estar suspendida y solo se jugaron seis de los ocho partidos de ida de los octavos de final.

En estos juegos se tomará en cuenta el marcador global que se mantuvo en el juego de ida, mientras que para los encuentros de Inter vs. Getafe y Sevilla vs. Roma será a partido único. Este sistema de un solo partido también se usará para los cuartos de final y semifinal.

Calendario de la Europa League

Octavos de final: Partidos de vuelta

Miércoles 5 de agosto:

- Copenhague vs. Estambul Başakşehir (Global: 0-1)

- Shakhtar Donetsk vs. Wolfsburgo (Global: 2-1)

- Manchester United vs. LASK (Global: 5-0)

Eliminatoria a partido único:

Inter vs. Getafe (Gelsenkirchen)

Jueves 6 de agosto:

Leverkusen vs. Rangers (Global: 3-1)

Basilea vs. Eintracht Frankfurt (Global: 3-0)

Wolves vs. Olympiacos (Global: 1-1)

Eliminatoria a partido único:

Sevilla vs. Roma (Duisburgo)

Cuartos de final:

Lunes 10 de agosto:

LASK/Manchester United vs. İstanbul Başakşehir/Copenhagen (Colonia)

Inter/Getafe vs. Rangers/Leverkusen (Dusseldorf)

Martes 11 de agosto:

Wolfsburgo/Shakhtar vs. Eintracht Frankfurt/Basilea (Gelsenkirchen)

Olympiacos/Wolves - Sevilla/Roma (Duisburgo)

Semifinales:

Domingo 16 de agosto en Colonia

Ganador cuarto juego de semis vs. Ganador tercer juego de semis

Lunes 17 de agosto en Dusseldorf

Ganador primer juego de semis vs. Ganador segundo juego de semis

Final:

Viernes 21 de agosto en Colonia

Ganador de la primera semifinal vs. Ganador de la segunda semifinal

Emilio Espinosa, sígueme en @EmilioCE_

