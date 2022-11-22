Así apoya la Liga BBVA MX a la Selección Mexicana en Qatar 2022

La Selección Mexicana recibe todo el apoyo de la Liga BBVA MX, previo a su debut ante el equipo de Polonia, los dirigidos por el Tata Martino vienen de perder su último ensayo ante Suecia en Girona, pero llegan motivados ante la derrota de Argentina en el juego inicial del Grupo A.

El equipo Azteca no ha fallado de avanzar de la fase de grupos desde el Mundial de Estados Unidos 1994; han pasado 28 años en lo que la Selección Mexicana es un recurrente de los Octavos de Final de la Copa del Mundo.

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El apoyo de la Liga BBVA MX en el debut de la Selección México en Qatar 2022

Toda la solidaridad ha mostrado la Liga BBVA MX previo al comienzo de la participación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Los mexicanos buscan sumar los primeros tres puntos de la competencia y aspirar a colocarse en la primera posición del Grupo C.

Los clubes de la Liga BBVA MX unificaron la imagen corporativa de sus redes sociales, poniendo la bandera de México como fondo y dejando el color del escudo del club en un tono azul.

#ConTodoMexico fue el hashtag que usó la Liga BBVA MX para mostrar el apoyo a la Selección Mexicana, en su debut ante la Selección de Polonia.

América también uso el hastag para mostrar su apoyo a la Selección Mexicana, y mandó la mejor vibra para el equipo azteca en sus redes sociales.

El equipo de la Selección Mexicana tiene una gran oportunidad en sus manos de poder ponerse en la cima del Grupo C; con la derrota de Argentina, el equipo azteca podría aspirar encaminar de mejor manera su camino por meterse a los Octavos de Final.

Los partidos del grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022

Jornada 1:

Argentina vs Arabia Saudita | Estadio Lusail, martes 22 de noviembre | 04:00 am

México vs Polonia | EStadio 974, martes 22 de noviembre | 10:00 am

Jornada 2:

Polonia vs Arabia Saudita | Estadio Qatar Foundation, sábado 26 de noviembre | 07:00 am

Argentina vs México - | Estadio Lusail, sábado 26 de noviembre | 13:00 pm

Jornada 3:

Polonia vs Argentina | Estadio 971, miércoles 30 de noviembre | 13:00 pm

México vs Arabia Saudita | Estadio Lusail, miércoles 30 de noviembre | 13:00 pm