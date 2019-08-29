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Fútbol

PSV amarra boleto a Europa League

El equipo PSV tiene su boleto para l Europa League tras vencer al Apollon.

PSV
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Sin sorpresas y sin complicaciones el equipo de PSV Eindhoven, en el que milita el mediocampista mexicano Erick Gutiérrez, se instaló en la fase de grupos de la Liga Europea, tras golear 4-0 al Apollon.

El cuadro holandés llegó con cómoda ventaja de 3-0 a este enfrentamiento de vuelta de los playoffs de la UEFA Europa League, pero eso no significó relajaciones, tomó con seriedad el choque y redondeó el pase a la próxima instancia con otra victoria similar.

La escuadra chipriota opuso resistencia en los primeros instantes del encuentro en busca de al menos conseguir un resultado positivo ante sus seguidores en el Neo GSP, toda vez que la remontada era imposible, pero conforme pasaron los minutos el desgaste pasó factura y PSV mostró contundencia.

Mohammed Ihattaren siguió con la pólvora encendida, lleva tres goles en los últimos choques, y a los 72 minutos abrió el marcador con un zurdazo, y sin dar opción a la reacción el PSV estiró la ventaja 2-0 con el tanto del recién ingresado, el griego Kostas Mitroglou, al 76.

Tras un contragolpe, los Granjeros firmaron el 3-0 por conducto de Donyell Malen, al 78, en lo que fueron tres goles en un parpadeo que acabaron por liquidar al Apollon Limassol. Malen todavía se dio tiempo de hacer el 4-0 en la compensación, al 90+3.

El volante mexicano Erick Gutiérrez disputó de buena manera todo el encuentro con el PSV para una vez más responder al voto de confianza del técnico Mark van Bommel, en lo que es su segunda campaña en el futbol europeo.

“Guti” jugará por primera vez la ronda de grupos de la UEFA Europa League en un certamen en el que el PSV espera sobresalir después de fracasar en su intento de llegar a la instancia de grupos pero de la Champions League.

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