PRIMERAS IMÁGENES de la concentración de la Selección Mexicana: listos para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este pasado miércoles 6 de mayo, los 20 futbolistas que fueron convocados por Javier Aguirre se presentaron al Centro de Alto Rendimiento (CAR) para comenzar con el proceso de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las polémicas sobre la supuesta inclusión de Alexis Vega y Jesús Gallardo a la plantilla de Toluca para el duelo de Concachampions 2026 quedaron atrás y todos ya se encuentran reunidos.

Los seleccionados arribaron a Ciudad de México a las 20:00 horas y el conjunto nacional tuvo su primera reunión grupal de cara a la Copa del Mundo. A traves de sus redes sociales, la Selección Mexicana compartió imágenes de una cena encabezada por el ‘Vasco’ Aguirre, donde tanto futbolistas como el cuerpo técnico convivieron por primera vez en esta concentración que durará todo el mes de mayo.

El objetivo de esta convocatoria es analizar de forma más cercana varios elementos jóvenes que en un futuro podrían formar parte de la Selección Nacional, pensando en el siguiente proceso mundialista. Además, servirá para moldear la base de los jugadores que afrontarán el Mundial 2026 que se disputará en territorio nacional, Estados Unidos y Canadá. Cabe destacar que solamente se contemplaron futbolistas de Liga BBVA MX para esta convocatoria.

TE PUEDE INTERESAR:



Todo fue un mal entendido

Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, mencionó que todo el caos que se vivió durante la jornada del 6 de mayo respecto a los seleccionados se debió a un malentendido. El directivo comentó que se vive un ambiente cálido en el interior del combinado azteca y que la relación con Chivas y Toluca quedó en buenos términos a pesar de que no pudieron contar con sus jugadores seleccionados para los próximos partidos.

"Fue un malentendido, desafortunadamente. Hay que dar la vuelta a la página. Hoy, lo importante para nosotros internamente es cerrar filas. Le hicimos saber a Javier que estamos con él para apoyarlo y para que este proyecto salga adelante. Necesitamos unidad para que el grupo se sienta fortalecido; vamos a trabajar en eso", fue lo que expresó Sisniega durante la presentación de la camiseta que usará México en el torneo internacional.

"Estamos enfocados en mantener el buen ambiente y en que los jugadores se sientan a gusto. Hay que dejar trabajar al cuerpo técnico con sus futbolistas porque viene lo más importante: la competencia", sentenció.

México con la vista en Ghana

El primer partido que afrontará México durante esta preparación será contra Ghana el próximo 22 de mayo. El amistoso internacional se llevará a cabo en Puebla y los africanos no contarán con sus principales figuras ya que el entrenador Carlos Queiroz priorizó reservar a aquellos futbolistas que aún se encuentran compitiendo en Europa como es el caso de Antoine Semenyo con Manchester City o Abdul Fatawu del Leicester City, por ejemplo.

