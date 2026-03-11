André Jardine tiene una opinión muy particular sobre la lesión de Luis Ángel Malagón

Mientras que en los días previos al triste suceso André Jardine habló sobre por qué mandó a la banca a Luis Ángel Malagón, ahora tiene una opinión muy particular sobre la durísima lesión que sufrió el portero del Club América. En el último juego frente al Philadelphia Union por la Concacaf Champions Cup 2026 habría sufrido la ruptura del tendón de Aquiles.

Así como el América tuvo la segunda venta más cara de su historia y fue presentada como una buena noticia en el plano femenil, en el plano varonil las cosas no van bien. Al margen de la victoria contra la escuadra de Estados Unidos, en el Clausura 2026 no van bien y ahora perdieron a su arquero. El DT dio su opinión particular al respecto.

|Twitter América

Esto dijo André Jardine sobre la lesión de Luis Ángel Malagón

El entrenador brasileño fue consultado en conferencia de prensa acerca de la salud del portero michoacano. Lejos de esquivar la pregunta, tuvo una opinión muy particular y decidió acudir a la sinceridad sobre el arquero de 28 años.

TE PUEDE INTERESAR:



“Parece que es una lesión grave, vamos a ver, probablemente es una ruptura (tendón de Aquiles) total, o al menos una ruptura parcial que lo va a sacar por un tiempo”, sostuvo el entrenador en rueda de prensa.

El comunicado oficial de Club América sobre la lesión de Luis Ángel Malagón

“En relación con la salida del campo por lesión de Luis Ángel Malagón, el Club América informa que nuestro arquero será sometido en México a los estudios necesarios para determinar su situación médica. El resultado conducente será debidamente informado en su oportunidad”, explica la institución.

Luis Ángel Malagón se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026

Todos los caminos apuntan a que Malagón no podrá disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Nacional de México. Este tipo de lesiones suelen requerir cerca de 6 meses de recuperación, por lo que el portero seguramente no estará disponible para la plantilla de Javier Aguirre.

Así fue la lesión de Luis Ángel Malagón

Aquí la mejor toma de la lesión de Luis Malagón.



A velocidad normal y sin contexto, no parece haber nada, pero...



A velocidad reducida y en el momento correcto se puede apreciar la lesión.



Es terrorífica, muy lamentable.



La ruptura del talón de Aquiles, ojalá y no... pic.twitter.com/3Csan8ZV6J — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 11, 2026

En primera instancia los videos no mostraban ningún movimiento brusco que haya causado la lesión. En cámara lenta y analizada cuadro a cuadro, se alcanza a ver la durísima ruptura de Malagón.

