La preocupante confesión de Novak Djokovic después de vivir una pesadilla en el US Open

Novak Djokovic protagonizó una de las grandes sorpresas del US Open 2026. El serbio quedó eliminado desde la primera ronda después de perder ante Mariano Navone y, tras el encuentro, reveló los problemas físicos que convirtieron su noche en una auténtica pesadilla.

El argentino se impuso por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 después de cuatro horas y 36 minutos en el Arthur Ashe Stadium. Djokovic llegó a colocarse dos sets a uno arriba e incluso consiguió un quiebre en el cuarto parcial, pero su cuerpo comenzó a pasarle factura.

DJOKOVIC, QUEBRADO EN PLENO PARTIDO. 😢



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El ganador de 24 títulos de Grand Slam sufrió vómitos y calambres durante el encuentro, además de molestias en la espalda y el hombro.

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Djokovic revela los problemas que sufrió en el US Open

Después de quedar eliminado, el serbio reconoció que los problemas no aparecieron únicamente durante el partido ante Navone.

“Es algo que he estado arrastrando, desafortunadamente, prácticamente en cada partido este año”, explicó Djokovic.

El tenista de 39 años detalló posteriormente la situación que está enfrentando: “Vómitos, un problema serio. Después todo mi cuerpo empieza a colapsar, básicamente con calambres y dolor”.

Djokovic incluso reconoció que contempló retirarse del encuentro, aunque decidió continuar después de ganar el segundo y tercer set.

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Una eliminación histórica para Novak Djokovic

La derrota dejó además un dato que dimensiona la magnitud de lo ocurrido en Nueva York. Y es que Djokovic nunca había perdido en la primera ronda del US Open y no quedaba eliminado en su debut dentro de un Grand Slam desde el Abierto de Australia de 2006.

El serbio también se mostró visiblemente emocionado cuando recibió el apoyo del público durante el quinto set y posteriormente agradeció el cariño que recibió desde las tribunas.

Ahora la incógnita está en su estado físico. Djokovic admitió que continúa buscando respuestas para solucionar los problemas que lo han acompañado durante esta temporada.

“Estoy intentando entender realmente qué está pasando y hasta dónde puedo seguir de esta manera”, sentenció.