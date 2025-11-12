“Nuestra arrogancia”: un campeón del mundo admite por qué la Selección Argentina es odiada

La selección de Argentina se ha hecho odiar en varias ocasiones, tanto por los aficionados mexicanos como el resto del mundo. Recientemente, los argentinos calentaron la previa del duelo contra México en el Mundial Sub-17 y este es solo un ejemplo de tantos de ellos. En este contexto, Nicolás Tagliafico, campeón de la Copa del Mundo de Qatar 2022, reveló por qué son tan odiados.

Nicolás Tagliafico admite por qué Argentina es odiada en el futbol

“Hoy nos tienen un poco más de bronca, también nos la buscamos por nuestra arrogancia”, reveló el defensor del Olympique de Lyon en una entrevista con Radio La Red. El término ‘arrogancia’ significa un comportamiento caracterizado por la presunción , la altivez y una confianza excesiva en uno mismo, que a menudo lleva a menospreciar a los demás. Para muchos aficionados, esta descripción encaja perfectamente con los argentinos.

Sin embargo, el propio Tagliafico admitió que tanto él como sus compañeros se sienten bien al actuar de esta manera: “Al ser campeones del mundo hay que demostrarlo, está buena esa picardía y que nos terminen respetando”. Sin lugar a dudas, el lateral de 33 años encendió aún más la polémica con estas declaraciones.

Tagliafico le restó importancia al duelo contra España que se jugará en marzo

Reportes indican que Argentina y España se enfrentarán el 27 de marzo de 2026 para definir al campeón de la Finalissima, partido que disputan los campeones del continente sudamericano y europeo. No obstante, Tagliafico le restó importancia al choque: “Espero que pase el partido contra España, porque es una de las mejores Selecciones. Es totalmente ajeno a lo que puede pasar en el Mundial, es un partido solo”, comenzó.

Y luego continuó: “El Mundial es otra cosa, otro estímulo, si se le gana o se pierde con España, da igual. Lo que sí, enfrentarlos te da una idea de qué nivel tienes”.

Mientras tanto, Argentina enfrentará a Angola durante la fecha FIFA de noviembre, siendo su único partido en este parate de selecciones. Varios aficionados argentinos se han molestado por el bajo nivel de los rivales de su equipo, a pocos meses del inicio del Mundial 2026.