Qué tan buena es la selección de Ecuador: estas son sus estadísticas en los últimos 3 meses

La selección de Ecuador logró algo que ningún equipo sudamericano había conseguido, ni México, luego de remontarle a Alemania y vencerlo 2-1, resultado que le da la clasificación a los dieciseisavos de final, instancia en la que podría enfrentarse al conjunto azteca. Por lo anterior, se le debe echar un ojo a sus estadísticas en los últimos 3 meses.

La Tri, hasta el momento, sería el rival del equipo azteca, pues según The Athletic, la selección sudamericana tiene un 76% de posibilidades de ser el rival de México en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que mañana tendrá un gran duelo entre Francia y Noruega, por lo que la IA y las apuestas ya dieron su pronóstico.

La Tri solo suma una derrota en los últimos 3 meses.|La Tri

Los resultados de Ecuador en los últimos 3 meses

Ecuador dio la sorpresa al colarse en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en segundo lugar en las Eliminatorias de la Conmebol con 29 puntos, producto de 8 partidos ganados, 8 empatados y 2 perdidos, solo por debajo de Argentina.

Antes de arrancar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, La Tri enfrentó varios partidos de preparación, entre ellos la Fecha FIFA de marzo de este año, en la que registró 2 empates, resultados que generaron dudas:



Marruecos 1-1 Ecuador

Países Bajos 1-1 Ecuador

Ecuador 2-1 Arabia Saudita

2-1 Arabia Saudita Ecuador 3-0 Guatemala

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Ante todo pronóstico, Ecuador inició con el pie izquierdo la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al perder en su partido inaugural por la mínima ante Costa de Marfil. Mientras que en la segunda jornada empató contra Curazao, selección que disputa su primera justa veraniega.

No obstante, la selección sudamericana sacó la casta y derrotó 2-1 a Alemania para colarse a los dieciseisavos de final como tercer mejor lugar.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la Fase de Grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los Dieciseisavos, Octavos, Cuartos, Semifinal y la Gran Final.