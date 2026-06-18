¿Homenaje al Club América? La sorprendente nueva playera del Real Madrid

Real Madrid presentó una nueva indumentaria y llamó mucho la atención sus similitudes con la equipación actual del Club América. Históricamente, el ‘Merengue’ se ha relacionado con el conjunto azulcrema por ser los equipos con mayor cantidad de trofeos en su propio país. Sin embargo, una nueva publicación oficial del cuadro español despertó la atención de los aficionados de las Águilas.

A través de su cuenta oficial de X, el Real Madrid dio a conocer su indumentaria urbana que diseña la marca deportiva Adidas y que también viste al conjunto de Coapa. El defensor español Dean Huijsen, su compañero alemán Antonio Rudiger y el experimentado portero belga Thibaut Courtois fueron los “modelos” elegidos por el cuadro blanco para promocionar esta nueva camiseta.

Las similitudes con el Club América

Además del tradicional color blanco que caracteriza al equipo más ganador de la UEFA Champions League, el diseño en la zona del cuello llamó la atención. La marca alemana utilizó rombos en tres tonos, un estilo gráfico que es muy similar a la playera del equipo que hoy dirige Guillermo Almada.

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Los aficionados de las Águilas no tardaron en compartir en redes sociales que el Real Madrid se basó en la playera del América para confeccionar su nueva indumentaria. Cabe señalar que esta equipación no es considerada de juego, por lo que el cuadro merengue no la utilizará en la temporada 2026-27. Sin embargo, los aficionados podrán adquirirla en las tiendas oficiales.

Camiseta del América y Real Madrid (urbana)|Especial

Qué se sabe de la nueva playera del América

Según filtraciones de Footy Headlines, la playera de local sería fabricada por Adidas y mantendría el color tradicional amarillo/crema como base. El detalle más llamativo sería una marca de agua gigante del escudo del América en el frente, inspirada en los uniformes que el club utilizó entre 1996 y 2000.

También se reporta que el escudo y el logo de Adidas irían centrados en el pecho, mientras que las tres franjas aparecerían en los hombros con una combinación negro, rojo y negro. En la parte trasera del cuello llevaría la frase “Grandes de Corazón”.

Otro detalle importante es que algunas imágenes filtradas muestran la inscripción “1916-2026”, en referencia a los 110 años del Club América, que se cumplirán durante 2026.