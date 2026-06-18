Quién es Konaté, el jugador que dejó el Liverpool y ahora se suma como refuerzo del Real Madrid

Esta mañana desde la cuenta oficial del Real Madrid se hizo el anuncio oficial de la firma de Ibrahima Konaté durante 4 temporadas, el central francés llega al equipo merengue con 27 años de edad y mucha experiencia en Europa, llegando a ser parte fundamental del Liverpool para conquistar la Premier League.

Konaté se caracteriza por su velocidad y fuerza a la hora de enfrentar a sus rivales, con una altura de 1.94 metros llega para competir por un puesto en la línea central con Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Eder Militao y Raúl Asensio. Durante su tiempo en el Liverpool siempre estuvo peleando por un lugar en la línea defensiva con jugadores como Virgil Van Dijkn y el inglés Joe Gomez, por lo que siempre ha estado acostumbrado a tener que demostrar su nivel para ganarse un lugar en el once inicial. En la última temporada disputó 36 partidos de liga, llega a España con un gran ritmo de juego ya que incluso en estos momentos se encuentra con Francia disputando la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Palmarés de Konaté

A lo largo de su carrera Konaté ha estado en 3 clubes, RB Leipzig, Liverpool y ahora en el Real Madrid; jugando en Alemania para el Leipzig no logró conquistar ningún título, fue en el Liverpool cuando sus vitrinas comenzaron a llenarse.

2022:



Campeón de la FA Cup de Inglaterra

Campeón de la Copa de la Liga de Inglaterra

2023:



Campeón de la Supercopa de Inglaterra

2024:



Campeón de la Copa de la Liga de Inglaterra

2025:



Campeón de Inglaterra

¿Dónde y Cuándo nació Konaté?

Konaté nació el 25 de mayo de 1999 en la ciudad de París, Francia; sus papás nacieron en Malí, país situado en África Occidental, sin embargo, al haber nacido en Francia también cuenta con esta nacionalidad y es por eso que hoy en día está disputando la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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