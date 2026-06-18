El Club América está en plena reestructuración y Guillermo Almada le dará otra oportunidad a dos jugadores que parecía que se marcharían. En ese contexto, hay otros cuyo futuro parece apuntar hacia otros caminos. Raphael Veiga podría terminar su préstamo desde el Palmeiras antes de tiempo. En tanto, habría un nuevo jugador más caro en las Águilas para el Apertura 2026.

Mientras que una estrella de Chivas llegó al Club América, se habla de que Raphael Veiga dejaría las Águilas en el corto plazo, antes de lo esperado. Su préstamo vence en diciembre y hay opción de compra, pero podría salir en las próximas semanas. El mediocentro ofensivo de 30 años supo valer 10 millones de euros cuando llegó y era el jugador más valioso.

Este será el nuevo jugador más caro del Club América en el Apertura 2026 si se confirma la salida de Raphael Veiga

El nuevo jugador más caro del Club América es Alejandro Zendejas. Pues tras la última actualización de Transfermarkt, Álex pasó a valer 10 millones de euros. Incluso si el brasileño se queda, nada cambiaría. Pues Veiga ahora vale 7 millones de euros luego de perder protagonismo. Ahora solo resta saber si cambia de equipo o cumple su cesión hasta diciembre.

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Los jugadores más valiosos del Club América ante una inminente salida de Raphael Veiga

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, sitio especializado en finanzas en el futbol, estos son los jugadores más caros del Club América: