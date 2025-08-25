¡DE LOCOS! El nuevo récord impuesto por Cal Raleigh en la MLB

Cal Raleigh escribió una página importante en la historia de la Major League Baseball al llegar a 49 jonrones en la actual temporada, la cifra más alta jamás registrada por un receptor que ha jugado la mayor parte de sus encuentros como catcher. Raleigh consiguió el hito durante la victoria de los Mariners sobre los Athletics, con dos cuadrangulares en el mismo encuentro que elevaron su total anual a 49 y superaron la marca previa.

¿Quien tenía el récord de más Home Runs como Catcher?

El registro que acaba de quebrar pertenecía a Salvador Pérez, quien conectó 48 bambinazos en 2021. La distinción que se reconoce en este caso es la de un “primary catcher” es decir, un jugador que ha pasado más del 75% de sus partidos en la posición de receptor, criterio bajo el cual Raleigh ya figura como el máximo cañonero en una temporada para esa posición. En el partido decisivo, Raleigh castigó al abridor rival con dos cuadrangulares tempraneros, mostrando la persistencia de una temporada de poder que venía ganando tracción desde julio.

La gran temporada de Cal Raleigh en el 2025

Más allá del récord, la campaña de Raleigh ha sido de alto impacto, lidera la liga en jonrones y ha acumulado cifras significativas de carreras impulsadas, colocándose entre los mejores productores del circuito americano. Su rendimiento le valió por primera vez una convocatoria al All-Star Game e incluso una participación destacada en el Home Run Derby de julio, evento que ganó para también hacer historia y que subrayarán su explosión ofensiva en 2025.

La reacción de la prensa y los fanáticos no se hizo esperar, medios deportivos en todo Estados Unidos destacaron la proeza y el alcance histórico del logro, mientras que el club y sus seguidores celebraron a un bateador que ha sido clave en el poder ofensivo de Seattle durante la campaña. Con varios encuentros todavía por disputarse en el calendario, la pregunta ahora es cuánto más podrá estirar Raleigh esta marca y hasta dónde llegará su influencia en la lucha por los puestos de postemporada.

