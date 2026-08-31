Gabriel Milito se enojó con un jugador de Chivas en el empate contra Pachuca

Chivas dejó escapar la posibilidad de conseguir 3 puntos en su visita al Estadio Hidalgo. El Guadalajara empató 1-1 contra Pachuca después de un primer tiempo en el que mostró una mejor versión. En la segunda mitad, el equipo perdió protagonismo y Gabriel Milito terminó mostrando su molestia por una acción protagonizada por Brian Gutiérrez.

Brian Gutiérrez recibió el enojo de Gabriel Milito

Durante el encuentro ante Pachuca, Gabriel Milito protagonizó un momento que no apareció en la transmisión televisiva. De acuerdo con imágenes difundidas por Futbol con Cerebro, el entrenador argentino reclamó a Brian Gutiérrez por no moverse para recibir un pase que Luis Romo había enviado hacia su posición.

Aficionados perdieron la cordura con Gabriel Milito, a quien le exigieron el campeonato para diciembre.|Chivas

La jugada ocurrió sin una presión cercana del conjunto hidalguense. Milito reaccionó desde la zona técnica y le pidió al atacante que se moviera para buscar el balón. El reclamo refleja una de las exigencias que Milito mantiene con sus jugadores.

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El entrenador busca que Chivas tenga movilidad cuando cuenta con la posesión y pueda encontrar espacios para avanzar. Ante Pachuca, esa circulación funcionó durante buena parte del primer tiempo, pero disminuyó después del descanso.

Milito no consigue que Chivas logre los mejores resultados

El empate dejó nuevamente a Chivas con la sensación de haber perdido una oportunidad. Después del encuentro, Milito reconoció que su equipo debía mejorar con la pelota y dejó claro que la playera rojiblanca no garantiza los triunfos.

El entrenador argentino señaló que Chivas necesita hacer méritos dentro de la cancha para ganar. El DT también consideró que Pachuca aumentó su oposición durante el partido y que sus jugadores debieron encontrar soluciones para circular el balón.

El calendario de Chivas en el Apertura 2026

Estos son los próximos partidos de Chivas en el Apertura 2026 de la Liga MX (tiempo del centro de México):