Conoce al nuevo Usain Bolt que amenaza con romper los récords de la leyenda del atletismo

Los que hace unos años parecía imposible, ahora podría ser una realidad, ya que el atleta estadounidense Noah Lyles está siguiendo los pasos y logros de Usain Bolt, ya que logró su cuarto título mundial de forma consecutiva en los 200 metros, es en el Mundial de Atletismo que se está celebrando en Tokio.

Ahora sorprendió al hacer un tiempo de 19 segundo y 52 centésimas en los 200 metros, superando a Kenny Bednarek que hizo 19.58, mientras que el tercer sitio fue para el jamaicano Bryan Levell con 19.64. Su legado en los Mundiales ya es algo a considerar en el atletismo, ya que desde el Doha 2019, ha logrado ganar la prueba de la media pista.

¿Por qué sigue los pasos de Usain Bolt?

El joven es un referente en el atletismo en estos momentos, pero al hablar sobre su triunfo en el Mundial de Tokio, recordó que Usain Bolt, también logró imponerse en cuatro ocasiones en esa prueba en los Mundiales.

Sabía que tenía que tener paciencia y acelerar en el final de la carrera, que siento que he controlado. He estado relajado y he cumplido mi trabajo. No tengo buenos recuerdos de Tokio en 2021. En aquella época yo estaba deprimido, pero esta vez me siento lleno de energía. Me encanta lo que hago y me siento feliz

El año pasado se quedó con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París, pero en esa ocasión, llegó a la final padeciendo Covid-19, por lo que se dice que su rendimiento no fue el mejor.

El joven que nació en la ciudad de Florida, Estados Unidos, en 1997, tiene el objetivo de lograr una medalla más de oro en Tokio, ya que todavía le queda la competencia del relevo 4x100 metros con su país, donde el ‘Team USA’ es el gran preferido.

