deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Conoce al nuevo Usain Bolt que amenaza con romper los récords de la leyenda del atletismo

El joven estadounidense está siguiendo los pasos de Usain Bolt, pues ya ha logrado imponerse en cuatro Mundiales de Atletismo.

Conoce al nuevo Usain Bolt que amenaza con romper los récords de la leyenda del atletismo
Instagram:nojo18
Luis Madrid - Marktube
Otros Deportes
Compartir

Los que hace unos años parecía imposible, ahora podría ser una realidad, ya que el atleta estadounidense Noah Lyles está siguiendo los pasos y logros de Usain Bolt, ya que logró su cuarto título mundial de forma consecutiva en los 200 metros, es en el Mundial de Atletismo que se está celebrando en Tokio.

Ahora sorprendió al hacer un tiempo de 19 segundo y 52 centésimas en los 200 metros, superando a Kenny Bednarek que hizo 19.58, mientras que el tercer sitio fue para el jamaicano Bryan Levell con 19.64. Su legado en los Mundiales ya es algo a considerar en el atletismo, ya que desde el Doha 2019, ha logrado ganar la prueba de la media pista.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

¿Por qué sigue los pasos de Usain Bolt?

El joven es un referente en el atletismo en estos momentos, pero al hablar sobre su triunfo en el Mundial de Tokio, recordó que Usain Bolt, también logró imponerse en cuatro ocasiones en esa prueba en los Mundiales.

Sabía que tenía que tener paciencia y acelerar en el final de la carrera, que siento que he controlado. He estado relajado y he cumplido mi trabajo. No tengo buenos recuerdos de Tokio en 2021. En aquella época yo estaba deprimido, pero esta vez me siento lleno de energía. Me encanta lo que hago y me siento feliz

El año pasado se quedó con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París, pero en esa ocasión, llegó a la final padeciendo Covid-19, por lo que se dice que su rendimiento no fue el mejor.

El joven que nació en la ciudad de Florida, Estados Unidos, en 1997, tiene el objetivo de lograr una medalla más de oro en Tokio, ya que todavía le queda la competencia del relevo 4x100 metros con su país, donde el ‘Team USA’ es el gran preferido.

LO MÁS DESTACADO DE LUCHA AZTECA | Notas
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Ben Shelton | Abierto Mexicano de Tenis
×
×