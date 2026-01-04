Nuevos detalles sobre el fallecimiento de este atleta olímpico; murió en su habitación de hotel

La comunidad olímpica realmente quedó consternada con el fallecimiento de este joven de 27 años y las investigaciones ya arrojaron una segunda ola de información. Sin embargo, el dolor sigue muy latente entre los familiares y los integrantes del equipo de este atleta olímpico. Esto se sabe hasta ahora de la muerte de Sivert Bakken.

Inter Miami vende césped histórico donde jugó Messi | ¡Piezas de colección!

¿Qué le pasó a este atleta olímpico fallecido en Italia?

Las investigaciones han avanzado un poco y los distintos medios italianos han indicado que en estos momentos trasciende que el cuerpo del atleta se encontró en la habitación del hotel donde concentraba, pero estaba utilizando una máscara de entrenamiento de altitud. Los integrantes de su equipo se percataron de que algo andaba mal, cuando el joven no bajó a desayunar con el grupo.

Aunque oficialmente no hay alguna confirmación de que la máscara tiene que ver con su fallecimiento, dicho artefacto incluso estuvo prohibido por las autoridades deportivas en Noruega hasta 2021. Este tipo de herramientas permite que el deportista reduzca la cantidad de oxígeno en el aire, esto para simular condiciones de mayor altitud, producir más cantidad de glóbulos rojos… y supuestamente más resistencia.

Sin embargo, el fallecimiento sigue con sus debidas investigaciones, pero con una consternación total. Se reporta que el equipo noruego está devastado y que siguen sin entender qué pasó. Y es que se estaban preparando para la Copa del Mundo que ocurrirá en este mes y lo que vendrá en los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero.

¿Quién era Sivert Bakken, atleta olímpico de Noruega?

Con tan solo 27 años, fue uno de los deportistas de invierno más destacados de la selección de Noruega. Ganó medallas de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Invernales en el 2016, acumuló más metales preciosos en Campeonatos Mundiales Juveniles en 2018 y 2019. Y aunque también destacó en la Copa del Mundo de 2022, ese mismo año le detectaron una miocarditis que le impidió competir al máximo nivel.

El joven fue paciente y volvió a las actividades poco a poco y antes de su muerte (23 de diciembre) recién había regresado a competir. Justamente se preparaba para unos Juegos Olímpicos y lamentablemente no pudo pasar Navidad ni Año Nuevo con su familia. Esta le despidió en su natal, Lillehammer, con cerca de un centenar de personas que fueron a darle el último adiós.