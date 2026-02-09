Los números del Super Bowl LX: así se construyó el 29-13

El Super Bowl LX se definió con una receta que rara vez falla en el partido más grande: control del ritmo, puntos constantes y una defensa que no soltó el partido cuando apareció la presión. Seattle venció 29-13 a New England y, más allá del marcador, las estadísticas muestran con claridad por qué el juego se inclinó del lado de los Seahawks.

Los números del Súper Bowl LX

Sam Darnold comandó a Seattle con una actuación funcional y sin regalos: completó 19 de 38 pases para 202 yardas y 1 touchdown. Del otro lado, Drake Maye produjo más por aire, pero el costo fue alto: terminó con 27 de 43, 295 yardas, 2 touchdowns y 2 intercepciones, una combinación que explica por qué los Patriots tardaron tres cuartos en encontrar puntos.

En el juego terrestre, el nombre clave fue Kenneth Walker III, que cargó con el peso del plan ofensivo: 27 acarreos, 135 yardas, el volumen que mantuvo a Seattle en posesiones largas y evitó que el partido se convirtiera en un intercambio de golpes. Maye también aportó por tierra con 5 acarreos y 37 yardas, aunque esa producción no compensó los errores en el momento crítico.

Por aire, Seattle se apoyó en un liderazgo repartido. Cooper Kupp encabezó las recepciones con 6 para 61 yardas, mientras que New England tuvo su golpe más grande con Mack Hollins, autor de 4 recepciones, 78 yardas y un touchdown.

Los números de las defensivas

La defensa de Seattle también se reflejó en las jugadas que rompieron el partido. Los Seahawks terminaron con 6 capturas y forzaron 3 entregas, incluyendo dos intercepciones a Maye. En lo individual, D. Hall lideró con 2 sacks, y E. Jones IV apareció como el más activo en tacleo con 11. Del lado de New England, M. Williams registró 1 captura, y C. Woodson encabezó tacleadas con 10.

Y si el marcador se movió con constancia fue por el pie de Jason Myers, perfecto con cinco goles de campo (33, 39, 41, 41 y 26 yardas), además del punto extra del touchdown. Seattle encontró el pase de anotación con AJ Barner (recepción de 16 yardas), y selló el cierre con el golpe más pesado: Uchenna Nwosu devolvió una intercepción de 45 yardas para touchdown.

