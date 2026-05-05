Erik Lira dejó Cruz Azul pero antes preparó a su sucesor y sus números meten miedo

La ausencia de Erik Lira generó muchas dudas en Cruz Azul de cara a la Liguilla del Clausura 2026. El mediocampista venía de jugar la totalidad de los partidos durante la Fase Regular del torneo y se posicionó como uno de los jugadores más regulares del equipo cementero. Sin embargo, debió ausentarse a la Fiesta Grande ya que recibió el llamado de Javier Aguirre para formar parte del proceso de preparación de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A pesar de la baja de su capitán, Cruz Azul pudo encontrar a su reemplazo ideal: Amaury García. El joven mediocampista de 24 años alternaba titularidades durante la dirección técnica de Nicolás Larcamón, pero encontró una mayor regularidad tras la llegada del entrenador interino Joel Huiqui a los banquillos. La afición celeste ya no extraña a Lira y los números de su sustituto lo demuestran.

Amaury García en Cruz Azul.

Los increíbles números de Amaury García

García tomó el lugar de Lira en el campo de juego, ubicándose como pivote entre los centrales, siendo un nexo entre la defensa y el mediocampo de La Máquina. Fue titular en los dos juegos que disputó el equipo con Huiqui al mando, pero su mejor rendimiento se pudo observar en la victoria de Cruz Azul por 3-2 sobre Atlas en la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026.

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Amaury García completó los 90 minutos en Guadalajara y dejó estadísticas de otro planeta: no falló ninguno de los pases que intentó en todo el partido (27 de 27), ganó todos los duelos que disputó (5 de 5) y no cometió ninguna infracción en todo el encuentro. Además no fue regateado, sumó dos intercepciones y completó todas las entradas que intentó.

🛡️ AMAURY GARCÍA ganó 5 duelos, NO FALLÓ ningún pase (27/27) y NO cometió infracciones en la victoria 3-2 de Cruz Azul ante Atlas.



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El centrocampista fue de lo más destacado de Cruz Azul en defensa y le permitió a los aficionados cementeros no extrañar a su capitán. Está claro que Huiqui considera a García como el reemplazo natural de Lira, por lo que es muy probable que continúe en el equipo para los próximos partidos de la Liguilla de la Liga BBVA MX.

Erik Lira ya no jugará con Cruz Azul

Tras haber recibido el llamado del ‘Vasco’ Aguirre para formar parte de la Selección Mexicana, el capitán no volverá a jugar en Cruz Azul durante este Clausura 2026. Incluso si el equipo de Huiqui alcanza una hipotética final, tampoco podrá estar disponible. Lira se sumará a la concentración del equipo nacional este miércoles 6 de mayo para comenzar con la preparación para la Copa del Mundo.

Esto quiere decir que el futbolista de 25 años recién estaría disponible para afrontar el Apertura 2026. Sin embargo, equipos de Europa están siguiendo su situación, por lo que podría ser vendido al exterior durante el mercado de fichajes que abrirá en verano. Habrán novedades sobre su futuro tras el Mundial 2026.