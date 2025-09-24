Nunca logró levantar al América y hoy lo eligieron como entrenador de este grande equipo de primera

Ramón “Pelado” Díaz, será el nuevo entrenador del Internacional de Porto Alegre, club que se quedó sin técnico después de que el domingo despidiera a Roger Machado del cargo. El argentino volverá al banquillo de uno de los grandes clubes del continente, pero en México no se le recuerda con cariño luego de fracasar con América, quien tenía en sus filas a un jugador promesa, pero hoy está semiretirado a los 23 años .

“Pelado” está a horas de tomar las riendas del conjunto brasileño, según la información del periodista César Luis Merlo. El entrenador firmará contrato con el Inter de Porto Alegre hasta diciembre de 2026. Cabe mencionar que por el momento aún no lo hace oficial el club que un día le ganó una final de Copa Libertadores a Chivas, que derrotó a Necaxa en el regreso de Fernando Gago a Guadalajara .

@ramondiaz_dt Ramón Díaz, quien fracasó en América, será el nuevo entrenador del Inter de Porto Alegre en Brasil

El fracaso de Ramón Díaz por su paso en América

Ramón Díaz fue contratado para dirigir al América en verano de 2008, tiempo en el que las Águilas tuvieron su peor momento como institución, pues no clasifican a la Liguilla e incluso fueron el último lugar de la tabla general un semestre antes de que llegara el argentino.

“Pelado” solo dirigió 24 partidos con las Águilas y consiguió 7 triunfos, 8 empates y 9 derrotas. En su primera temporada al frente del banquillo azulcrema consiguió 21 puntos, insuficientes para clasificar a la Liguilla.

El argentino logró permanecer en el puesto, pero no por mucho tiempo, ya que al inicio de su segundo torneo fue despedido, debido a los malos resultados del conjunto de Coapa.

🚨Ramón Díaz es el nuevo entrenador de SC Inter 🇧🇷. Firmará hasta diciembre de 2026. #TratoHecho ⬇️https://t.co/SQCsHrfs8Q pic.twitter.com/rBhUfO40Z7 — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 24, 2025

Ramón Díaz y su mala imagen en México tras fracasar con América

Ramón Díaz no dejó buena imagen en México luego de dirigir al América, pues los jugadores que entrenó cuestionaron su manera de trabajar, tal fue el caso de Juan Carlos Medina, quien reveló en El Podcast de Chema Garrido que el argentino no desempeñaba de buena manera su función.

@josemagarrido81 AMÉRICA NI TRABAJABA CON RAMÓN DÍAZ Así lo recuerda Juan Carlos Medina y su primer etapa con las Aguilas del América y un vestidor roto. Link al podcast en bio ♬ sonido original - José María Garrido

“El técnico que estaba no trabajaba nada, quería usar la psicología. Decía puro ´vamo, vamo, vamo’. Siempre trabajábamos lo mismo y pues los jugadores de más experiencia estaban molestos”, mencionó el exjugador del América.