Nuria Diosdado y Joana Jiménez bañadas en oro | Tokyo 2020

El Centro Acuático de Tokio es el majestuoso recinto que está siendo testigo de lo que los increíbles deportistas olímpicos pueden realizar en una piscina. Nuria Diosdado y Joana Jiménez, desde lo más profundo, pero de sus corazones llevan a México a la gran final de la natación artística en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

La natación en los Juegos Olímpicos | El ABC de Tokyo 2020

La dupla mexicana firmó 86.6190 en su segundo día de actividades de dueto, para sellar su boleto con un total de 173.1523 puntos. Estas sirenas mexicanas lograron clasificar en la posición número 12.

¿Dónde y cuándo la final de natación artística?

El miércoles 4 de agosto a las 5:30 de la mañana, hora del centro de México disputarán la final para posicionarse en el medallero olímpico.

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Debemos precisar que Joana Jiménez se encuentra debutando en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, mientras que para Nuria Diosdado es la última justa deportiva.

Jiménez y Diosdado se enfrentarán a las representantes del Comité Olímpico Ruso, Svetlana Kolesnichenko y Svetlana Romashina, a las Chinas, Xuechen Huang y Wenyan Sun y a las Ucranianas, Marta Fiedina y Anastasiya Savchuk.

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En su presentación realizada y la cual les otorgó su pase a la final fue acompañada de la canción Maniac de Michael Sembello creada en 1982. Dejando a los jueces y presentes asombrados con su dinámica ejecución llena de fuerza, jerarquía, poder, elegancia y seguridad.

Ambas deportistas olímpicas se interesaron por esta disciplina a temprana edad, en lo que respecta a Diosdado, inició a los dos años de edad con clases de nado.

Cuando tenia cinco años cumplidos, supo que la natación artística era lo suyo, se enamoró por completo de la música y el agua.

En el caso de Jiménez, empezó con deportes acuáticos desde su infancia porque para su madre era muy importante que supiera nadar, sin pensar que años más tarde sería una representante olímpica de nuestro país.

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Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 en la disciplina de natación sincronizada es una gran prueba y barrera a vencer. Hasta el momento, el mejor resultado que ha obtenido México en esta categoría se logró en la edición de Sydney 2000 y las encargadas de establecerlo fueron, Érika y Lilian Leal.

En Tokyo 2020, las nadadoras olímpicas en la prueba sincronizada son esperanza de mella para México. Nuria Diosdado le aporta a la dupla su experiencia, seguridad y calma para complementarse perfectamente con Joana Jiménez y su aporte de energía y adrenalina.

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