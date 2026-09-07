NVIDIA revoluciona el juego en la nube con DLSS 5 y 26 nuevos títulos en GeForce NOW

GeForce NOW ha presentado su catálogo de novedades para septiembre, encabezado por la llegada de 26 nuevos títulos a la plataforma y el debut de la tecnología NVIDIA DLSS 5 con renderizado neuronal guiado en 3D. Esta innovación promete transformar la experiencia gráfica en la nube, ofreciendo niveles inéditos de realismo en iluminación y geometría facial.

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El gran protagonista de esta actualización es NBA 2K27, título desarrollado por Visual Concepts y 2K que aprovecha las capacidades de DLSS 5. Gracias a la infraestructura de servidores equipados con tarjetas GeForce RTX 5080, los miembros de la suscripción Ultimate podrán disfrutar de una presentación con fidelidad visual de nivel de retransmisión televisiva, directamente en computadoras, dispositivos móviles, televisores inteligentes y navegadores compatibles.

“It looks so real.”



Every @NBA2K 27 moment has poster potential - watch @Hali react as DLSS 5 brings each one to life on GeForce RTX 50 Series.



Watch the full video: https://t.co/wPsmU1iEeS pic.twitter.com/ND3L8smb3s — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) September 4, 2026

A la oferta de esta semana se suman producciones destacadas como The Blood of Dawnwalker, el nuevo RPG de acción y fantasía oscura desarrollado por Rebel Wolves, así como el esperado regreso de la franquicia de Capcom con Onimusha: Way of the Sword. Ambos títulos permiten a los usuarios sumergirse de manera inmediata en sus historias sin la necesidad de gestionar espacio de almacenamiento o esperar descargas de archivos.

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Junto a estos grandes lanzamientos, la lista inicial de la semana incluye opciones variadas como Breathedge 2, Serious Sam: Shatterverse y SpeedRunners 2: King of Speed. A lo largo del mes, la biblioteca se seguirá expandiendo progresivamente con entregas como CONTROL Resonant, Bus Simulator 27, Halloween: The Game, Outer Wilds y Nivalis Nights.

Con esta oleada de contenidos, NVIDIA consolida su servicio de streaming al ofrecer un rendimiento de última generación accesible desde múltiples dispositivos y sin las limitaciones del hardware local.