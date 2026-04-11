Obed Vargas apunta a una nueva titularidad en el Atlético de Simeone

Atlético de Madrid tiene un partido de alta exigencia en la Jornada 31 de La Liga enfrentando al Sevilla, choque para el cual Obed Vargas apunta a ser titular con el equipo rojiblanco, ligando posiblemente par de partidos con los colchoneros.

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El Atleti lo fichó esta temporada y su proceso ha sido paulatino, pero el encuentro en el que se le solicitó fue especial, ante el Barcelona y cumplió en la cancha cuando le dieron la confianza, algo que es digno de subrayar.

Ahora en ese mismo momento en el que ha logrado tomar minutos, todo apunta a que en la visita a Sevilla este sábado el jugador mexicano irá desde el arranque, otro examen importante para el refuerzo sonado este semestre.

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"Hay mucha ilusión en los chicos que seguramente les toque jugar", fueron palabras de Simeone recientemente en rueda de prensa hablando sobre la importancia y el empeño que le ponen a los partidos, pero además por el área de comunicación del equipo, escogieron a Obed Vargas para dar una previa del partido y cómo va su adaptación y cómo marcha el momento actual en la escuadra colchonera.

❝El grupo está unido, enfocado en lo que tenemos que hacer y sabemos que no será un partido nada fácil ante el Sevilla❞.



— Obed Vargas, en #LaPreguntaMahou de @futbolmahou 🎙 pic.twitter.com/9eWfxDn0P1 — Atlético de Madrid (@Atleti) April 10, 2026

Obed Vargas destaca unión y la recepción que le siguen dando en Atlético

"El grupo está unido, enfocado en lo que tenemos que hacer y sabemos que no será un partido nada fácil ante el Sevilla", fueron palabras de Obed Vargas en ese contenido para el cual fue escogido y en la que también habló de la personalidad y humildad que tiene este equipo.

Respecto al partido reiteró que no será un compromiso sencillo en el que están enfocados en sumar tres puntos.

Por si fuera poco, también en imágenes de entrenamiento el Atlético se enfocó en Obed Vargas, lo que podría interpretarse como una proyección o que vive el momento en el que está emergiendo.