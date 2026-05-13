Obed Vargas hizo esto en Atlético Madrid y le demostró lo que nadie esperaba al Cholo Simeone

Obed Vargas sigue luchando por ganarse un lugar como titular en el mediocampo del Atlético Madrid. El mexicano llegó al equipo en el mes de febrero y no ha tenido mucho protagonismo bajo las órdenes de Diego Simeone: 11 partidos jugados y solo 6 de ellos iniciando como titular. Sin embargo, regresó a la titularidad en el encuentro más reciente del Colchonero y dejó sorprendido a su entrenador.

El joven de 20 años inició en el juego contra Osasuna correspondiente a la Jornada 36 de La Liga. Lejos de desaprovechar la oportunidad, Obed Vargas fue de los futbolistas más destacados del Atlético Madrid durante los noventa minutos. Lideró la tabla de regates exitosos con 3, fue el segundo jugador con mayor cantidad de recuperaciones (5) y el segundo con más duelos ganados en todo el partido con 9.

Además, tuvo un 79 por ciento de precisión en los pases y un 80 por ciento de efectividad en descargas en campo rival. La plataforma especializada en estadística, SofaScore, le brindó una calificación de 7.1 sobre 10. Esta puntuación lo colocó entre los mejores jugadores del Colchonero durante el partido contra Osasuna. Solo Juan Musso, Marcos Llorente y Ademola Lookman obtuvieron una calificación más alta que el mexicano.

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Obed Vargas no tendría lugar en Atlético Madrid

A pesar de su gran actuación en sus partidos recientes, información que llega desde Europa remarca que el centrocampista de la Selección Mexicana no sería considerado por Simeone para la próxima temporada. Si bien es cierto que tanto la directiva como el cuerpo técnico consideran a Vargas como una apuesta importante a futuro, entienden que necesita sumar minutos lejos del Metropolitano.

En este contexto, el plan de Atlético Madrid es buscarle acomodo al futbolista mexicano en otro equipo, pero mediante una cesión. Puertas adentro creen que necesita consolidarse en el primer nivel del futbol europeo, pero en un equipo que se lo permita. Según el diario Olé, Celta de Vigo y Getafe aparecen como las opciones más atractivas para Vargas, aunque aún no hay ningún tipo de movimiento oficial.