André Jardine se rinde ante un jugador del Olimpia y muchos no pueden creerlo

Mientras que los aficionados del Club América muestran su descontento con Allan Saint-Maximin , el entrenador André Jardine dio vuelta la página y se concentra en su equipo. Mientras se prepara para un nuevo partido del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, no se olvida de destacar a quien hizo sufrir a las Águilas en su último partido ante Olimpia de Honduras.

En el partido válido por la ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026, el entrenador americanista elogió lo que hizo el delantero de 29 años, Jorge Benguché, la figura del Club Deportivo Olimpia de Honduras, uno de los mejores equipos de esa zona del continente. Mientras tanto, un ex América jugará en España.

|Instagram @oficialandrejardine

“Tienen muy buen equipo, tal vez tengo la dificultad para recordar los nombres, pero el delantero (Jorge Benguché) es muy bueno, mostró todo su potencial, muy fuerte y muy capaz. Nos complicó mucho. De igual forma tienen una defensa muy pensante y entendemos por qué son los campeones de Honduras”, expresó Jardine en rueda de prensa tras el partido.

TE PUEDE INTERESAR:



Le gusta a André Jardine y estos son los números de Jorge Benguché en Olimpia

Más allá de que en México se consume poco futbol de Honduras, lo cierto es que el delantero elogiado por André Jardine se ha destacado en los últimos tiempos en su equipo. De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Jorge Benguché en Olimpia de Honduras son los siguientes:

Partidos jugados: 237

Encuentros como titular: 167

Goles convertidos: 93

Asistencias aportadas: 4

Tarjetas recibidas: 23 amarillas y una roja

Títulos conseguidos: 11 (5 veces el Torneo Apertura, 4 veces Torneo Clausura y 2 veces la Liga de la Concacaf)

¿Cuándo vuelve a jugar el Club América?

El Club América se enfrentará a Monterrey este sábado 7 de febrero, en punto de las 21:00 horas, tiempo de la CDMX, en el Estadio Ciudad de los Deportes, la casa de las Águilas. En tanto, la vuelta contra Olimpia será el próximo 11 de febrero a las 19:00 del Centro de México. Incluso una derrota por 1-0 le alcanzaría para clasificarse a la siguiente ronda.