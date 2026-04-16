Obed Vargas logra un récord que solo otros 4 mexicanos consiguieron en la historia

Habiendo sido confirmado para el partido contra el Barcelona, finalmente Obed Vargas no sumó minutos en la serie de cuartos de final de la UEFA Champions League 2025/26 pero estuvo en la banca y fue importante en las últimas jornadas de LaLiga. Al margen de todo eso, el mexicano de 20 años llegó a un récord que solo otros 4 futbolistas de México lograron.

Mientras que se comparó el salario de Vargas con el de Giuliano Simeone, el centrocampista con pasado en Seattle Sounders está viviendo momentos de alegría plena al formar parte de la plantilla que está entre los cuatro mejores equipos de Europa. De hecho, Obed se convirtió en el quinto jugador mexicano en llegar a una semifinal de Champions League.

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Únicamente otros 4 mexicanos habían llegado a lograr meterse entre los cuatro mejores equipos europeos a lo largo de la historia. Ellos fueron: Hugo Sánchez y Chicharito Hernández (Real Madrid), y Rafael Márquez y Jonathan dos Santos (Barcelona).

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Así les fue a los mexicanos en semifinales de la UEFA Champions League

Hugo Sánchez: Real Madrid (1986-87, perdió con Bayern en semis).

Real Madrid (1986-87, perdió con Bayern en semis). Rafael Márquez: Barcelona (2005-06, campeón; 2007-08, perdió con Manchester United en semis; 2008-09, campeón).

Barcelona (2005-06, campeón; 2007-08, perdió con Manchester United en semis; 2008-09, campeón). Jonathan dos Santos: Barcelona (2010-11, campeón).

Barcelona (2010-11, campeón). Javier 'Chicharito' Hernández: Real Madrid (2014-15, perdió con Juventus en semis).

Real Madrid (2014-15, perdió con Juventus en semis). Obed Vargas: Atlético Madrid (2025-26, jugará contra Arsenal en la semifinal).

Obed Vargas, sin punto medio: eliminado en semifinales o campeón con Atlético Madrid

Una curiosidad es que ningún jugador mexicano fue subcampeón de la UCL. Pues hasta la fecha, todos ellos lograron ser campeones o, caso contrario, perdieron directamente en las semifinales de la máxima competición de clubes del mundo. Por le momento ninguno de ellos llegó a la final y la perdió.

Si esto se repite, el destino de Obed Vargas sería claro: o quedar eliminado por el Arsenal o consagrarse campeón ante el PSG o el Bayern Múnich en la gran final de la Champions en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. En caso de campeonar, el centrocampista de 20 años sería el tercer jugador mexicano en conseguir ganar la UCL.