Otro equipo de Brasil busca a Brian Rodríguez tras la negativa de Cruzeiro

El futuro de Brian Rodríguez vuelve a generar expectativa en el Club América. Cuando parecía que la posibilidad de verlo salir rumbo a Brasil había perdido fuerza tras caerse la opción con Cruzeiro —que se bajó de la negociación—, un nuevo club apareció en la carrera.

¿Cuál es el equipo de Brasil que ahora busca a Brian Rodríguez?

El “Rayito” Rodríguez atraviesa un mercado de pases con varios interesados. Después de recuperarse de su lesión y marcar en su regreso con el Club América, el extremo volvió a llamar la atención desde el extranjero. Ahora, Vasco da Gama inició contactos con la directiva azulcrema.

De acuerdo con la información difundida por el periodista brasileño Gustavo Cunha, Vasco da Gama ya habría presentado una primera oferta formal. La propuesta sería de 9 millones de dólares por el 60 % de los derechos económicos del futbolista. Además, el club brasileño buscaría que el América conserve un porcentaje de la ficha para una futura venta.

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Club América vuelve a analizar una posible venta de Brian Rodríguez

El interés de Vasco da Gama aparece poco después de que se frenara la operación con Cruzeiro. En aquel caso existía un principio de acuerdo entre los clubes, pero la transferencia no llegó a completarse después de la intervención del representante del futbolista. Esa negociación quedó descartada y abrió la puerta a un nuevo interesado.

El mercado de Brian Rodríguez sigue abierto

Vasco da Gama también trabaja en otras incorporaciones para fortalecer su plantel, pero mantiene activa la negociación por Rodríguez. Si las conversaciones avanzan, el extremo uruguayo podría regresar al futbol brasileño. Por ahora, el Club América mantiene la última palabra sobre una operación que volvió a tomar fuerza.

Los números de Brian Rodríguez jugando para el Club América

Tras ser fichado en agosto de 2022, el Rayito ha destacado en Coapa. El delantero de 26 años arribó por 6 millones de euros desde LAFC y, aunque hoy podría irse, tiene grandes números. Las estadísticas de Brian Rodríguez con el Club América: