¿Sorpresas? Los ocho equipos que se clasificarán en forma directa a octavos de la Champions League según IA

Se disputará este miércoles 28 de enero la jornada 8 de la Champions League 2025-26, que definirá a los ocho conjuntos que avanzarán de manera directa a los octavos de final. Con una tabla apretada, cada partido será clave para determinar quiénes logran evitar el repechaje y consolidar su lugar entre la élite europea.

Entrevista Piojo Alvarado: “Quiero hacer bien las cosas para estar en la lista final del Mundial”

Arsenal y Bayern Munich con boleto directo a octavos de final

El panorama muestra a Arsenal como líder indiscutible con 21 puntos. Los “Gunners” recibirán al Kairat Almaty, un rival de menor jerarquía, por lo que todo apunta a que cerrarán la fase con otra victoria y asegurarán el primer puesto. Bayern Munich, segundo con 18 unidades, visitará al PSV en Eindhoven. Aunque el duelo es más exigente, los bávaros ya tienen prácticamente garantizado su pase directo.

En la tercera y cuarta posición aparecen Real Madrid y Liverpool, ambos con 15 puntos. Los merengues enfrentarán al Benfica en Lisboa, un partido de alto riesgo, pero incluso con un empate podrían mantenerse en el top 8. Liverpool, por su parte, recibe al Qarabag en Anfield, un encuentro que luce favorable para sumar y confirmar su clasificación.

TE PUEDE INTERESAR:

El quinto lugar lo ocupa Tottenham, con 14 puntos. Los “Spurs” visitan al Eintracht Frankfurt y dependen de un resultado positivo para no caer en la zona de repechaje. Una victoria los dejaría con boleto directo.

La gran batalla se concentra en el bloque de equipos con 13 puntos: PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting Lisboa, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta. El duelo más decisivo será el PSG vs Newcastle en París, donde el ganador prácticamente asegurará su lugar entre los ocho mejores. Chelsea, que visita al Napoli, también necesita sumar para mantenerse en la pelea. Barcelona, que recibe al Copenhague en el Camp Nou, tiene una gran oportunidad de escalar posiciones si logra una victoria contundente.

Manchester City enfrentará al Galatasaray en casa, mientras que Atlético de Madrid recibirá al Bodo/Glimt, ambos con partidos accesibles para sumar tres puntos. Sporting Lisboa, en cambio, tendrá una dura visita a San Mamés frente al Athletic Club, y Atalanta se medirá al Royale Union SG en Bélgica, duelos que podrían complicar sus aspiraciones.

Los 8 equipos que clasifican a octavos de final en forma directa

Con este escenario, los ocho equipos que se perfilan para clasificar de manera directa según IA (Copilot) son: Arsenal, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Chelsea y Barcelona. La última jornada será vibrante, pero todo indica que estos clubes, por su calendario y rendimiento, ocuparán los lugares privilegiados en el top 8 de la Champions League.

