OFICIAL: Equipo de la Liga BBVA MX confirma 3 bajas tras el Clausura 2026

El Clausura 2026 está llegando a su fin y los distintos equipos de la Liga BBVA MX comienzan a planificar sus plantillas para el próximo torneo. En el caso de Necaxa, el club oficializó la salida de tres de sus jugadores de cara al Apertura 2026, una noticia que podría no haber caído bien entre sus aficionados. Sin embargo, se tratan de tres futbolistas que se encontraban cedidos a préstamo en la institución de Aguascalientes.

Cristian ‘Chicote’ Calderón, Franco Rossano y Emilio Lara son los jugadores que abandonarán Necaxa y regresarán al Club América para afrontar la nueva temporada. Ninguno de ellos fue considerado para seguir jugando en los Rayos por un tiempo más y ahora se sumarán a la plantilla de André Jardine, entrenador que deberá definir qué hacer con los futbolistas, ya que todos ellos juegan como lateral.

“Tras concluir su préstamo con nuestro equipo, agradecemos a Cristian Calderón, Emilio Lara y Franco Rossano por esta etapa en el Club”, fue lo que expresó Necaxa en sus redes sociales oficializando la salida de sus jugadores. De esta manera, la directiva necaxista continuará evaluando y trabajando en el armado del plantel, con el objetivo de fortalecer el equipo y pelear por el título del Apertura 2026.

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Necaxa buscará mejorar lo hecho en el Clausura 2026

Los Rayos estuvieron lejos de competir durante este semestre en la Liga BBVA MX. Se ubicaron muy lejos de los puestos de clasificación a la Liguilla, terminando la Fase Regular del torneo en la posición número 15 con apenas 18 puntos en 17 partidos jugados. Necaxa tuvo un saldo de 5 juegos ganados, 3 empates y 9 derrotas, siendo uno de los equipos con más descalabros durante el Clausura 2026.

Hasta la fecha, el combinado de Aguascalientes no ha anunciado ninguna incorporación para el Apertura 2026, pero se espera que la plantilla sufra cambios significativos para poder estar presente en la Fiesta Grande la próxima campaña.