OFICIAL: América aterriza en Europa y hará pretemporada con Guillermo Almada al frente

En un movimiento estratégico que marca el inicio de una nueva era en Coapa, el Club América ha hecho oficial su llegada a territorio europeo para llevar a cabo su etapa de preparación más intensa de cara al torneo Apertura 2026. Bajo el mando de su nuevo director técnico, el uruguayo Guillermo Almada, el plantel azulcrema se ha instalado en Marbella, España, donde buscará afinar detalles tácticos y físicos para encarar los retos de la próxima campaña.

Esta gira por el "Viejo Continente" representa una decisión trascendental para la institución. Con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en pleno desarrollo, la directiva americanista optó por trasladar al equipo fuera de México y Estados Unidos, aprovechando la infraestructura de primer nivel que ofrece la región andaluza para consolidar la idea futbolística de Almada.

Un nuevo proyecto en marcha

La llegada de Guillermo Almada al banquillo azulcrema ha generado una alta expectativa en el entorno del club. Tras su exitoso paso por el fútbol español, donde dirigió al Real Valladolid y recientemente al Real Oviedo, el estratega uruguayo regresa a México con el objetivo claro de imprimir su sello dinámico e intenso en las Águilas.

La pretemporada en Marbella no será únicamente un periodo de entrenamiento físico. Se tiene previsto que el América dispute varios encuentros de preparación contra equipos europeos y sudamericanos, siendo el duelo ante River Plate uno de los compromisos más esperados por la afición.

¡Llegamos a Marbella! 🇪🇸✨



Con la ilusión y los ánimos a tope, listos para iniciar la pretemporada de cara al Apertuta 2026. 🫡 pic.twitter.com/rtc9yUX6JO — Club América (@ClubAmerica) June 15, 2026

El Torneo Apertura 2026 de la Liga MX tiene su arranque oficial programado para el jueves 16 de julio, extendiéndose la fase regular hasta el 22 de noviembre.

Fechas Clave y Clásicos

La fase regular será intensa, destacando los duelos más esperados por la afición:

Clásico Joven (Cruz Azul vs. América): El equipo azulcrema vivirá una de sus pruebas más exigentes el 12 de septiembre

El equipo azulcrema vivirá una de sus pruebas más exigentes el Clásico Nacional (América vs. Guadalajara): La edición más importante del futbol mexicano llegará el 19 de septiembre en el Estadio Azteca. 21:00 horas, representa la cita

La edición más importante del futbol mexicano llegará el en el Estadio Azteca. 21:00 horas, representa la cita Clásico Capitalino (Pumas UNAM vs. América): El 7 de noviembre , el América enfrentará una de las visitas más complicadas del semestre al acudir al Estadio Olímpico Universitario a las 21:00 horas, un duelo que suele definir posiciones clave justo antes de la liguilla.

El , el América enfrentará una de las visitas más complicadas del semestre al acudir al Estadio Olímpico Universitario a las 21:00 horas, un duelo que suele definir posiciones clave justo antes de la liguilla. Cierre de torneo ante Tigres (América vs. Tigres): La fase regular concluirá el 21 de noviembre con un enfrentamiento de alto nivel ante los universitarios de Nuevo León.

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