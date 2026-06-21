México al borde de perder jugadores: cuándo se limpian las tarjetas amarillas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La selección mexicana ya se encuentra clasificada a la instancia de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En este escenario, uno de los aspectos que el cuerpo técnico del Vasco Aguirre debe contemplar se vincula con los jugadores amonestados. ¿Qué jugadores están en riesgo y cuando se borran las tarjetas amarillas en el actual certamen?

De acuerdo a información publicada en el sitio oficial de la FIFA, con la incorporación de 48 selecciones al torneo internacional, también fue necesario que las autoridades realizaran unas modificaciones en el reglamento.

La entidad confirmó que “las tarjetas amarillas individuales en la fase final se anularán: tras la fase de grupos y de nuevo tras los cuartos de final”, apuntaron.

México tiene confirmada su sede y horario para los Dieciseisavos de Final|Crédito: @miseleccionmx / X

“Las tarjetas amarillas individuales solo se anulaban una vez —tras los cuartos de final— y los jugadores que acumulaban dos amarillas antes de esta fase cumplían una suspensión de un partido. Así pues, si un jugador ve una amarilla en la fase de grupos, pasará limpio a los dieciseisavos de final. Y un jugador que acumule una amarilla entre dieciseisavos, octavos y cuartos, también pasará limpio a semifinales. De esta manera, ningún jugador correrá peligro de perderse la final por acumulación de tarjetas, salvo expulsión en semifinales”, enfatizaron desde la casa madre del fútbol mundial.

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¿Hay jugadores amonestados en México?

Después de los dos triunfos de manera consecutiva ante Sudáfrica y Corea del Sur, los aspectos disciplinarios en el conjunto nacional son bastante favorables ya que no se registran muchas amonestaciones.

Se debe recordar que, hasta el momento, el único jugador que vio la tarjeta amarilla en esta campaña fue Brian Gutiérrez. César Montes, por su lado, es el único integrante de la delegación nacional que vio la tarjeta roja y estará disponible para sumarse al equipo en el último cotejo de la Fase de Grupo ante su par de República Checa.